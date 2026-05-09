Enfrentamiento entre estudiantes peronistas, de izquierda y libertarios en la UNLP

Un fuerte enfrentamiento tuvo lugar la tarde del viernes en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuando un grupo de estudiantes se opuso a la instalación de una mesa de difusión por parte de militantes de La Libertad Avanza. La disputa derivó en insultos, empujones y golpes de puño.

El incidente refleja la creciente tensión política y social en las universidades públicas argentinas, afectadas por los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei. Las imágenes del enfrentamiento, difundidas por los propios protagonistas en redes sociales, muestran cómo decenas de estudiantes vinculados a agrupaciones peronistas y de izquierda rodearon a un pequeño grupo de militantes libertarios, forzando su retirada.

El altercado se produjo en los pasillos del edificio que funciona en el ex Batallón de Infantería de Marina N° 3. Como consecuencia, los integrantes de Universitarios por la Libertad (UPL) debieron desalojar el lugar. Voceros de UPL expresaron a 0221.com.ar su repudio por lo ocurrido, afirmando que “la agrupación fue echada de la Facultad” y subrayando la importancia de la convivencia política dentro de la universidad. “Somos estudiantes que queremos militar en paz, no molestamos a nadie y no queremos que nadie nos moleste. Es básico para la democracia”, señalaron.