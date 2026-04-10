Enfermera detenida por intentar usurpar el departamento de paciente terminal en Retiro

Una enfermera fue acusada de sustraer las llaves del departamento a un paciente terminal de 82 años internado en un hospital porteño, saquear su vivienda e intentar usurparla. La mujer fue detenida junto a su pareja luego de que la encargada del edificio alertara a la policía sobre la presencia sospechosa de ambos en el domicilio. El hecho ocurrió el 26 de marzo en un edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 700, en el barrio de Retiro.

Según fuentes policiales, alrededor de la 1:20 de la madrugada, la portera del edificio informó a la Policía de la Ciudad sobre una pareja que se encontraba en el primer piso, departamento B. Al subir, los efectivos golpearon la puerta y un hombre de 40 años y una mujer de 36 intentaron justificar su presencia diciendo que ella trabajaba como enfermera en el Hospital Británico y que el propietario, internado en ese centro de salud, les había autorizado a retirar algunas pertenencias.

Sin embargo, al solicitarles pruebas que acreditaran su vínculo con el dueño del inmueble o una autorización formal, no pudieron presentar documentación ni brindar una explicación convincente. La enfermera fue captada por las cámaras de seguridad del edificio durante el ingreso.

La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Pagliareti, ordenó la detención de ambos imputados y dispuso las medidas necesarias para avanzar en la investigación. El caso fue caratulado como “tentativa de usurpación” y continúa bajo investigación para determinar si había algún vínculo previo entre los detenidos y el propietario o si se trató de un intento de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad del paciente terminal.