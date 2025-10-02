Encuentro de divas: Mirtha Legrand y Susana Giménez fueron a ver a Graciela Borges recibir su doctorado honoris causa

Este lunes, durante la entrega de los Martín Fierro en el Hotel Hilton, Mirtha Legrand y Susana Giménez se juntaron y volvieron a deslumbrar a todos con su carisma y su autenticidad. Como siempre, demostraron ante las cámaras que el cariño que se tienen está siempre intacto. y aunque los encuentros públicos entre las dos divas de la TV no se suelen dar demasiado seguido, este miércoles sorprendieron al posar en el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa a Graciela Borges.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), en ocasión del cual Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Para apoyar a la mítica actriz argentina en una momento tan especial no sólo se hicieron presentes Mirtha y Susana, sino que también estuvieron otras figuras de la escena del espectáculo como Cecilia Roth, Mercedes Morán, Teté Coustarot, Flavio Mendoza, Leonora Balcarce, Romina Ricci, Alfredo Arias, Pablo Ramírez, Fabián Paz y Pucheta y Analía Franchín, entre otros.

Durante el acto de entrega del título honorífico, proyectaron extractos de los trabajos más destacados de Borges a lo largo de los años, que dejaron en evidencia frente a todos que su trayectoria es verdaderamente intachable. Y es que, con más de seis décadas de carrera, la actriz ya es un ícono indiscutido del cine argentino y latinoamericano, que trabajó junto a grandes directores como Leopoldo Torre Nilsson, Raúl de la Torre, Leonardo Favio y Lucrecia Martel, y es considerada una de las intérpretes más reconocidas y premiadas de la pantalla grande.

Al recibir su título de doctora, con mucha emoción, Graciela les agradeció especialmente a sus amigas y colegas presentes por acompañarla en un evento tan importante para ella, y destacó el rol que jugó Mirtha en su proceso de desarrollo profesional, logrando conmover a la Chiqui con sus palabras.

Graciela Borges fue aplaudida por amigas y colegas tras recibir su título de doctora. Foto: Prensa.

“La única cosa por la que he caminado y he sido feliz es el amor de mis amigos, de alguien que te cuida el alma, que te sostiene; el amor es lo único que importa. Gracias a la universidad con el alma. Chiquita es la primera maestra, diosa, doctora: un aplauso para Chiquita. Generosa, maravillosa… Yo siempre me pregunto algunos días que la veo ir de un lado para el otro, cómo hace», comentó la actriz. Vale la pena destacar que, el año pasado, Legrand fue distinguida por la institución con el mismo título que ahora está también a nombre de Borges.

Además de contar con el apoyo de sus colegas, en el acto, Graciela disfrutó de la presencia de sus familiares y seres queridos, de entre los que se destacó su nieta, Jesús Bordeu, quien emocionó a todos con un sentido “¡Te amo, abu!”, que desencadenó una catarata de aplausos en todo el auditorio.

Graciela Borges le dedicó unas palabras a Mirtha Legrand desde el escenario. Foto: Prensa.

El encuentro cara a cara con la polémica

Aprovechando la ocasión, muy fiel a su estilo, Susana y Mirtha volvieron a ponerse al día, aunque ya no había demasiado para actualizar. Además de haberse cruzado en los premios Martín Fierro, días atrás, compartieron un momento de disfrute en el Teatro Colón, durante una gala organizada en apoyo a la Fundación Favaloro, por su aniversario número 50.

En la ceremonia en la que Borges se convirtió en doctora, volvieron a reírse como compinches, compartieron una que otra charla y posaron frente a las cámaras, espléndidas como siempre.

Mirtha Legrand y Susana Giménez se encontraron varias veces en los últimos días. Foto: Prensa.

Sin embargo, lejos de poder escaparle a la polémica que se generó por el descontento de Verónica Lozano tras la victoria de Susana en los Martín Fierro -ambas estaban nominadas en la terna «Labor en conducción femenina»-, la reina de los teléfonos fue interceptada por un móvil de A la tarde (América) en el que le consultaron su opinión sobre la crítica de su colega.

«Nadie te da un premio porque sí. Durante los 36 años hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice. Así que ubication», respondió la conductora con soltura y muy a su estilo, sin darle demasiadas vueltas al asunto. Por su parte, Lozano todavía no retrucó con una nueva respuesta.