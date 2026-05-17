Encuentran muerta en Dinamarca a Timmy, la ballena que estuvo varada dos meses en Alemania

Una ballena jorobada, rescatada en Alemania hace dos semanas tras permanecer varada durante dos meses, fue hallada muerta cerca de una isla danesa, informó este sábado la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca.

Jane Hansen, jefa de división de esta agencia gubernamental, confirmó en un comunicado que la ballena encontrada cerca de Anholt es la misma que había quedado varada en Alemania y que fue objeto de intentos de rescate.

Apodada «Timmy» por los medios alemanes, la ballena fue vista por primera vez atrapada en un banco de arena el 23 de marzo. Tras varios intentos fallidos, finalmente fue trasladada al mar del Norte en una barcaza desde la bahía de Wismar, en la costa báltica, y liberada el 2 de mayo.

El cadáver del animal fue avistado el jueves frente a la isla danesa de Anholt, ubicada en el mar de Kattegat, entre Suecia y Dinamarca. En ese momento, las autoridades no pudieron confirmar que se tratara del mismo ejemplar.

Sin embargo, un empleado de la Agencia Danesa para la Naturaleza logró localizar y recuperar un dispositivo de seguimiento fijado en el lomo de la ballena. La posición y el estado del aparato confirmaron que se trataba del mismo ejemplar observado y atendido anteriormente en aguas alemanas, explicó Hansen.

Por ahora, no existe un plan concreto para retirar a la ballena de la zona ni para practicarle una autopsia, ya que no se considera que represente un problema en la región, indicó la agencia.

No obstante, la Agencia Danesa de Protección Ambiental solicitó al público mantener una distancia de seguridad y evitar acercarse al animal, ya que puede portar enfermedades transmisibles a los seres humanos y existe riesgo de explosión.

El destino de «Timmy», también conocida como «Hope», mantuvo en vilo a Alemania desde finales de marzo y generó numerosas controversias. El animal presentaba signos de debilitamiento, y algunos expertos consideraban que estaba condenado, estimando inútil continuar con los esfuerzos de rescate tras varios intentos fallidos.

Agencia AFP.