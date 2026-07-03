Encontró una mochila con casi $ 90 millones en la banquina de una ruta de La Pampa y vivió una pesadilla

Encontrar una mochila con casi 90 millones de pesos en la banquina de una ruta en La Pampa, lejos de ser una salvación, se convirtió en una verdadera pesadilla para un trabajador que recorre el país vendiendo colchones para una empresa. Este hombre, de familia y con una conducta intachable, fue detenido hasta que se comprobó que no había cometido ningún delito.

La historia comenzó el martes a las 14:30, cuando un importante productor agropecuario de Trenel, localidad ubicada al noreste de La Pampa, a 123 kilómetros de Santa Rosa, hizo una denuncia por hurto.

Según relató, a las 8 de la mañana se dirigía a un campo en su Volkswagen Amarok cuando sufrió un pinchazo en una rueda sobre la ruta provincial 4, a cinco kilómetros de Trenel, un pueblo con casi 4.000 habitantes. Como su hijo viajaba en otra camioneta hacia el mismo destino, el hombre llamó a un gomero de confianza para que realizara la reparación mientras ellos continuaban con las tareas rurales.

Al finalizar el trabajo, regresó junto a su hijo y cargó sus pertenencias en la Amarok, pero olvidó la mochila con el dinero, que había colocado sobre el pasto, a un metro de la ruta. El dinero estaba destinado a realizar pagos relacionados con su actividad.

Al llegar a su casa, al mediodía, se percató del olvido y volvió al lugar de inmediato, pero la mochila ya no estaba. Angustiado, comenzó a detener a los autos que pasaban para preguntar si la habían visto, llegando incluso a fotografiar las patentes por desconfianza.

La clave para esclarecer el caso fue una cámara de seguridad de una estancia cercana, que registró un vehículo Ford Focus gris detenerse brevemente donde estaba la mochila y luego continuar su camino.

Con la rápida intervención de la Policía —bajo la coordinación de los comisarios inspectores Diego Moreno, de Trenel, y Javier Resch, de la Departamental de Eduardo Castex— y del fiscal adjunto de Delitos Económicos, Matías Juan, a instancias del fiscal general Armando Agüero, se logró identificar al propietario del auto.

El Ford Focus ingresó a General Pico alrededor de las 11 de la mañana y fue grabado con un único ocupante en el puesto caminero de Chamaicó. El conductor visitó varios comercios y se alojó en un hotel céntrico, donde se registró con su nombre.

La noche no fue fácil para él: preocupado por el dinero, temía que se tratara de fondos vinculados al narcotráfico. Por ese motivo, descartó la mochila (vacía) a una cuadra del hotel, sospechando que podría tener un chip localizador. El temor fue tal que durmió apenas unas horas con una navaja debajo de la almohada.

A la mañana siguiente, continuó su viaje hacia Eduardo Castex para cumplir con la venta de colchones. Sin embargo, allí la Policía lo detuvo y confiscó el dinero encontrado: 83.910.000 pesos, equivalentes a aproximadamente 55.000 dólares. El hombre no había tocado ni un solo peso de la suma.

Según fuentes consultadas por Clarín, el detenido colaboró en todo momento con las autoridades y aseguró que nunca tuvo la intención de quedarse con el dinero, sino que se asustó y no supo cómo manejar la situación. “No sabía qué hacer, tenía miedo de que alguien me hiciera daño a mí o a mi familia”, confesó.

El delito por el que fue citado a declarar —apropiación indebida de cosa perdida— contempla una pena leve, con multas que van de 1.000 a 15.000 pesos. Durante su declaración ante el fiscal Juan, asistido por la abogada defensora Soledad Forte, el hombre se quebró en llanto y aseguró: “En ningún momento pensé en quedarme con el dinero. De haber sido así, me habría vuelto de inmediato a Mendoza”, donde reside en El Challao, a 11 kilómetros de la capital provincial.

Su versión fue considerada sincera y creíble. Además, el dueño de la mochila reconoció que, contrariamente a lo que había denunciado, no eran 90 millones de pesos los que contenía, ya que había realizado un pago en el pueblo antes de dirigirse al campo, por lo que no le faltaba dinero alguno.

Tras la declaración, le devolvieron su vehículo, celular y lo liberaron, al confirmar que no cometió ningún delito. Ahora, espera poder dormir tranquilo, sobre un cómodo colchón y sin necesidad de una navaja bajo la almohada.