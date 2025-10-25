Encontró un iPhone enterrado en una playa y logró ubicar a su dueña: «Pensé que nunca más lo volvería a tener»

Un cazador de tesoros encontró un iPhone 13 en una playa de Brasil y logró entregárselo a su dueña, quien lo había perdido. La historia, compartida en redes sociales, despertó el interés de miles de usuarios.

El 16 de septiembre, según el portal de noticias local G1 (Grupo Globo), una joven llamada Isadora perdió su teléfono mientras estaba en Balneário Camboriú, un municipio del estado de Santa Catarina, en el sur del país sudamericano.

Esa noche, mientras caminaba por la playa Praia Central, la joven decidió sacar una foto del mar. En ese momento, su iPhone se cayó al agua y no pudo recuperarlo.

«Lloré muchísimo»

«Me metí al mar en pantalones y con zapatillas para intentar hallarlo y no tuve éxito (…) Mi amiga, bromeando, me dijo: ‘¿Y si esa gente que busca cosas lo termina localizando?’. Yo ni le presté atención», afirmó Isadora a G1.

El momento del hallazgo. Foto: captura de video/TikTok @embuscadeumtesouroperdi.

A raíz de la situación, la ciudadana brasileña se sintió mal. «Lloré muchísimo esa noche. Pensé que nunca más volvería a tener el teléfono», manifestó en conversación con el mismo medio.

El momento del hallazgo

El 19 de septiembre, tres días después de la pérdida, un reconocido cazador de tesoros local, llamado Mateus Natan da Silva encontró el iPhone enterrado en la arena gracias al uso de un detector de metales.

Este hombre de 27 años, dedicado a buscar objetos perdidos, recogió el teléfono y se lo llevó.

El joven cazador de tesoros. Foto: captura de video/TikTok @embuscadeumtesouroperdi.

«Lo lavé con agua corriente para quitarle la sal y la arena y, más tarde, lo dejé sumergido en arroz durante dos días enteros. Lo puse al cargador y, increíblemente, encendió», comentó Mateus, citado por G1.

Según información del mismo medio, el cazador de tesoros consiguió el nombre de la mujer tras averiguar cuál era el número de teléfono de la tarjeta SIM del iPhone.

A continuación, Mateus contactó a Isadora a través de las redes y luego le entregó el dispositivo. Por su parte, ella se mostró agradecida.

Era un iPhone 13. Foto: captura de video/TikTok @embuscadeumtesouroperdi.

En octubre, el cazador de tesoros publicó el video del hallazgo en su cuenta de TikTok, donde tiene casi 300 mil seguidores. También lo publicó en Facebook. «Sensacional», lo felicitó una usuaria por su actitud.