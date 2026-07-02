Encontraron un cuerpo en la chimenea de colegio en Estados Unidos

Un hallazgo impactante en Estados Unidos generó gran conmoción en las últimas horas. La policía descubrió restos humanos en la chimenea de una escuela pública de Nueva York durante la mañana del martes.

El hallazgo ocurrió cuando un trabajador realizaba una inspección en el edificio y percibió un olor nauseabundo cerca de la chimenea, donde encontró un zapato y lo que parecía ser un pie humano. Inmediatamente, llamó a las autoridades.

Según informó Fox 10, la llamada al 911 se recibió alrededor de las 9 horas, alertando sobre la posible presencia de restos humanos en la escuela I.S. 113 “Anthony J. Pranzo”, ubicada en el barrio de Glendale, en el distrito neoyorquino de Queens.

El Departamento de Educación de la ciudad confirmó que la escuela había estado cerrada durante el verano por trabajos de reparación, y que en los últimos días únicamente obreros habían estado trabajando en el lugar. Por fortuna, no había estudiantes en el edificio en el momento del hallazgo, según indicaron las autoridades educativas en un comunicado.

“Este descubrimiento es profundamente perturbador y preocupante, y estamos asegurando los apoyos adecuados para toda la comunidad escolar mientras el Departamento de Policía de Nueva York investiga”, expresaron.

Hasta el momento, el cuerpo no ha sido identificado ni se ha determinado la causa de la muerte, de acuerdo con el reporte de WABC. Se abrió una investigación judicial que se encuentra en pleno desarrollo. Mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses, los detectives están entrevistando a los trabajadores que se encontraban en el lugar.