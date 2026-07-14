Encontraron un cuerpo calcinado dentro de un carro en Fuerte Apache

Un cuerpo completamente calcinado fue hallado este lunes dentro de un carro de mano en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela.

El descubrimiento se produjo cerca del sector conocido como Nudo 6, dentro del complejo habitacional ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Las autoridades intentan identificar a la víctima y determinar si su muerte está vinculada con un episodio violento ocurrido horas antes.

Según informó SM Noticias, el hecho tuvo lugar a unos cien metros de una comisaría, frente al Club Santa Clara. Testigos consultados señalaron que un recolector de materiales observó el carro en llamas e intentó acercarse para revisar su contenido. Al mover la estructura, encontró el cadáver.

Se trataría de un hombre de entre 25 y 30 años, que presentaba una lesión compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Sin embargo, las pericias brindarán mayores precisiones y confirmaciones sobre este aspecto.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Martín. Los trabajos periciales incluyen la búsqueda de evidencias para establecer cómo se originó el fuego y si fue provocado intencionalmente.

Otro eje central del caso es el análisis de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. Los investigadores revisan registros obtenidos de distintos dispositivos, y según información incorporada al expediente, algunos videos muestran a dos personas trasladando el carro antes de que comenzara el incendio.

Por otra parte, vecinos del complejo habitacional afirmaron que durante la madrugada se escucharon numerosos disparos en distintos sectores del barrio. Según sus testimonios, se habría producido un enfrentamiento entre grupos involucrados en disputas por la venta de drogas.

Ante este contexto, una de las hipótesis principales en la investigación es que el crimen se trate de un presunto ajuste de cuentas.