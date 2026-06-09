Encontraron muerto a un directivo de GenTech, una empresa de Martín Menem: el presidente de la Cámara de Diputados estuvo en el lugar

Daniel Antonio Osorio Peñaloza fue encontrado muerto este domingo en su domicilio ubicado en Almagro. Nacido en Venezuela, se desempeñaba como director suplente de GenTech Argentina S.A., la empresa de suplementos dietarios fundada por Martín Menem.

Contador de 46 años, Osorio Peñaloza no respondía llamadas desde hacía varios días, según consta en el registro de emergencias que intervino en el caso. El cuerpo fue hallado en su departamento en un octavo piso de la calle Díaz Vélez. El primer informe indicó que no presentaba signos de violencia. Además, se confirmó la presencia de Martín Menem en el lugar.

De acuerdo con una comunicación del sistema de emergencias, a la que tuvo acceso Clarín, “se trataría del asesor de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien se encontraba en el sitio”. En el operativo participaron un patrullero con especialistas en criminalística, un médico legista y peritos.

Desde el entorno de Menem indicaron que la última vez que lo vio fue el viernes. Durante todo el sábado Osorio Peñaloza no respondió mensajes, algo que resultó llamativo dado que habitualmente respondía con rapidez. El domingo por la mañana seguía sin contestar, por lo que Menem decidió llamar.

Al comunicarse con un amigo común, gerente de Finanzas de GenTech y poseedor de las llaves del departamento, se organizó una visita al domicilio. Los tres habían cenado juntos el viernes. Al llegar al lugar, el amigo encontró a Osorio Peñaloza fallecido en la cama. Afectado, llamó a la policía, al SAME y a Menem para informarle. El diputado se trasladó de inmediato al lugar.

Inicialmente, la causa fue calificada como “muerte dudosa” y quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 22, bajo la dirección de Eduardo Cubría, tras la actuación de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad. Fuentes oficiales señalaron que la muerte podría haberse producido días antes del hallazgo y se evalúa si estuvo vinculada a un edema pulmonar.

El mismo domingo, la cuenta oficial de Instagram de GenTech comunicó el fallecimiento de quien fuera su gerente general. “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, quien se desempeñó como gerente de nuestra empresa”, expresaron en un mensaje acompañado por un listón negro.

El comunicado destacó su profesionalismo, compromiso y calidad humana, y recordó que dejó “una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de compartir el camino junto a él”. Además, resaltaron que su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la organización, y transmitieron condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo.

Daniel Osorio Peñaloza era licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú, una institución privada del estado Lara en Venezuela. En GenTech, donde desarrolló su carrera paralelamente a la expansión internacional de la marca, fue gerente de Producción y Desarrollo entre 2012 y 2019, año en que ascendió a gerente general.

En su perfil de LinkedIn se definía como un profesional con más de diez años de experiencia en operaciones y liderazgo, orientado a la planificación estratégica y la gestión para el crecimiento del negocio. Destacaba habilidades en estrategia empresarial, fomento de la colaboración, innovación y empoderamiento de equipos, enfocándose en aportar soluciones para un desarrollo sostenible y el éxito organizacional.

Antes de incorporarse a la empresa fundada por Menem, Osorio Peñaloza trabajó como jefe de planta en una compañía con sede en Italia. En Argentina, también figuró como directivo en Kaia Natural SRL, junto a Pedro Groppa, y en Insulow, otra firma de complementos dietarios vinculada a ese socio y compartiendo domicilio social original con GenTech.

Según consta en el Boletín Oficial, Osorio Peñaloza era director suplente de GenTech Argentina S.A. desde julio de 2020. Martín Menem, fundador y presidente de la empresa, delegó la dirección en su hermano Adrián Menem al asumir un cargo público. Sin embargo, el actual presidente de la Cámara de Diputados permanece como accionista mayoritario.

Hasta 2025, año correspondiente a su última declaración jurada, Menem poseía el 80,83% del paquete accionario, valorado en 907,6 millones de pesos y consignado en cuatro fracciones en la documentación oficial. Asimismo, informó una deuda de 128 millones de pesos con la firma.

GenTech es proveedor oficial de la Selección Argentina de fútbol y lanzó una línea de creatinas con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Además, ha sido sponsor de varios clubes, como Barracas Central, que llevaba la marca en su camiseta.