Encontraron muerta a Roxana Guzmán, periodista secuestrada en Veracruz

Autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada en el estado de Veracruz hace un mes. El hallazgo se produjo en un terreno rural de la región, después de que dos individuos encapuchados, uno de ellos armado con un fusil, irrumpieran violentamente en su domicilio y la llevaran por la fuerza.

Guzmán, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, que informaba sobre sucesos en Veracruz, fue secuestrada el 2 de junio en el municipio de Nanchital, una localidad de aproximadamente 30,000 habitantes considerada de alta peligrosidad para el ejercicio periodístico.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó en una rueda de prensa que tras la captura de un hombre presuntamente vinculado al secuestro, se localizó el cuerpo sin vida de la comunicadora. Hasta el momento, ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro policías municipales, quienes, según la Fiscalía, proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico al grupo delictivo responsable del secuestro.

Roxana Guzmán llevaba seis meses trabajando en el sur del estado, período en el que creó su portal digital, difundido principalmente a través de redes sociales, con noticias locales. México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, con más de 150 periodistas asesinados desde 1994, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El secuestro fue registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa a dos atacantes encapuchados y armados que golpean la puerta de la casa con una maza. Tras ingresar, amenazan a los presentes mientras un hombre intenta calmar la situación, mencionando la presencia de un menor de edad. La grabación termina abruptamente.

Roxana Guzmán fue pareja del periodista Carlos Fernández Escalante, alias «El Loco», asesinado a balazos en 2017. Según reportes de la época, ella se encontraba con él al momento del ataque. Tras ese homicidio, Guzmán abandonó Veracruz por seguridad, pero luego regresó y fundó su medio digital.

En 2019, la periodista solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) debido a un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal de Nanchital.

La organización mexicana Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) expresó su profunda preocupación por este caso, calificándolo como una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

De acuerdo con el Balance 2025 de Reporteros Sin Fronteras, México es la segunda nación más letal para la prensa y ocupa el segundo lugar en desapariciones de periodistas. Entre los comunicadores desaparecidos figuran Miguel Ángel Anaya Castillo (2025) y Juan Carlos Hinojosa Viveros (2023), mientras que entre los asesinados se cuentan Avisack Douglas Coronado (2025), José Luis Gamboa Arenas (2022), Yessenia Mollinedo Falconi (2022) y Pedro Pablo Kumul (2022).