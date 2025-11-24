Encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento de Córdoba

Una mujer y un hombre fueron encontrados muertos en una habitación de un hotel alojamiento en Valle Hermoso, en Córdoba. Ocurrió durante la noche de este domingo y desde entonces hay un fuerte operativo policial en la zona.

Fuentes policiales confirmaron que la pareja fue encontrada sin vida durante la madrugada del lunes en una de las habitaciones de un hotel ubicado sobre calle General Paz al 800, en la zona de Punilla. Se trata de una mujer de 47 años y de un hombre de 26 cuyas identidades todavía no fueron informadas por la Policía local.

Por lo pronto, no trascendieron indicios de cómo pudo ocurrir la muerte de la pareja. Sí se supo que fue el personal del hotel que encontró los cuerpos, luego de que no les respondieran los reiterados avisos para desalojar la habitación.

Cuando se encontraron con el hecho llamaron a la policía, quien corroboró que la pareja estaba muerta. Desde entonces, varios patrulleros están en la zona.

Córdoba: investigan la muerte de una pareja en un hotel de Valle Hermoso. Foto: captura

Según confirmó La Voz, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, dirigida por Paula Kelm, que dispuso las medidas de rigor para establecer en qué circunstancias se produjo el hecho.

Por estas horas, se aguardan por los peritajes y testimonios que permitan esclarecer lo que pasó y avanzar en la determinación de las causas del deceso.