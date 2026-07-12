Encontraron 157 cuerpos más y suman 4490 muertos por terremotos en Venezuela

El doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio ha dejado un saldo de 4.490 fallecidos, según un nuevo informe oficial difundido por el gobierno chavista. Esta actualización suma 157 víctimas fatales adicionales respecto al último balance divulgado, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó a través de redes sociales que 120.794 familias han recibido asistencia y que 19.583 personas viven actualmente en 108 campamentos transitorios habilitados en escuelas de Caracas y en los estados aledaños de Miranda y La Guaira, región más afectada por el sismo. Este número representa un aumento de 14 refugios temporales con respecto al último reporte, cuando se contabilizaban 94.

Rodríguez, quien también es hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, señaló que se distribuyeron 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua. Además, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en las zonas afectadas.

Desde el 24 de junio se han registrado 1.222 réplicas. Cerca de 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque las autoridades estiman que esta cifra aumentará conforme avance la inspección de edificios que no colapsaron pero sufrieron daños estructurales.

El Gobierno anunció el inicio de un censo biométrico para determinar la cantidad exacta de viviendas necesarias, estimando que podrían ser unas 25.000. Por su parte, Jorge Rodríguez informó en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas “la próxima semana”, sin brindar mayores detalles.

La Guaira continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto, que ha dejado severos daños materiales y una crisis humanitaria en la región.