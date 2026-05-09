Encomiendas con cocaína de Ezeiza a París: Aduana liberó el envío de dos paquetes con droga, pero era una trampa y desmantelaron una red narco

El primer envío sospechoso fue detectado el 24 de abril en el aeropuerto de Ezeiza. Dentro de un paquete se halló una caja plástica que contenía once ladrillos de cocaína, pero no se registraron detenciones en ese momento, como si nada hubiera ocurrido. Días después, se encontró un segundo cargamento con la misma droga, y las autoridades tampoco activaron alarmas. Ambas encomiendas viajaron a París en un vuelo de Air France, y todo transcurrió con aparente normalidad, hasta que la red narco fue desmantelada.

La modalidad de la banda consistía en enviar cocaína sellada al vacío y camuflada como un envío courier común. En estos casos, se trató de un total de 23 kilos en dos encomiendas, con un valor estimado en el mercado de 165 mil dólares.

El operativo de seguridad y judicial se desarrolló bajo la modalidad de «entrega vigilada», en una investigación coordinada entre Argentina y Francia. Tres ciudadanos franceses fueron detenidos.

El 24 de abril, la Dirección General de Aduanas y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron el primer envío sospechoso en el sector Courier de exportación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los once ladrillos de cocaína estaban marcados con el símbolo de un escorpión.

Durante la investigación, se descubrió un segundo envío en el mismo aeropuerto, vinculado al anterior. En esta ocasión, se trataba de 12 kilos de cocaína ocultos dentro de un compresor de aire.

Mientras las autoridades permitían aparentemente el envío, rastrearon registros aduaneros y detectaron el ingreso al país de dos franceses vinculados con el cargamento narcótico. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del juez Marcelo Ignacio Aguinsky, les prohibió la salida del país y ordenó pedidos de captura internacional.

Ambos fueron detenidos en Uruguay cuando intentaban regresar a Argentina, portando documentos falsos. Tras su captura, se realizaron allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación, dinero y equipaje, entre otros elementos.

Por otro lado, las encomiendas fueron embarcadas el 1° de mayo en un vuelo de Air France con destino a París. Ambos envíos ya estaban bajo la vigilancia de la Aduana argentina, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras francesa (DNRED), fiscalías de París, Lyon y Bobigny, además del personal de seguridad de la aerolínea.

El 2 de mayo, el avión arribó a París y el cargamento quedó disponible para el retiro del destinatario, como si fuera un envío normal, aunque se trataba de una trampa.

Finalmente, desde Francia confirmaron este miércoles la detención en París de un ciudadano considerado una persona clave en la red narco transnacional.