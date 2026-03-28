«En vez de festejar, el perturbado mental de Milei salió a echar culpas»: la mano derecha de Kicillof cruzó al Presidente tras su discurso por YPF

El día después del histórico fallo de la justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina por la expropiación de YPF, que le evita al país pagar más de 16.000 millones de dólares, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco trató de «perturbado mental» a Javier Milei y lo acusó de querer obtener «una ventaja política» al cuestionar a Axel Kicillof.

«Es una gran noticia para la Argentina (…) Ahora, el perturbado mental del Presidente en vez de festejar esto salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como quien hizo las cosas bien y el resto mal», lanzó Bianco contra el mandatario.

En una entrevista con Radio 10, el funcionario dijo que «lo único que hizo este Gobierno fue continuar con la línea de defensa que se había establecido desde que el juicio empezó».

«Si hizo algo bueno fue mantener la estrategia, y se le concede y se le agradece, pero no era para sacar una ventaja política del caso», se quejó.

Bianco fue enfático en su defensa del proceso de expropiación al insistir, como hizo Kicillof en las últimas horas, que «la nacionalización del 51% de YPF se hizo de acuerdo a la constitución y a las leyes de expropiación vigentes en la Argentina y estaba bien hecha, y es lo que dijo la segunda instancia» de la justicia de Estados Unidos.

El exabrupto de Bianco, el funcionario más cercano a Kicillof, fue la respuesta a las críticas que el Presidente lanzó contra el gobernador apenas se conoció el fallo en favor de la Argentina y también en el mensaje que se transmitió por cadena nacional.

Milei se enteró del fallo minutos antes de participar en la inauguración del centro de formación de Capital Humano. Cuando subió al escenario para dar un discurso, celebró la noticia y enseguida apuntó contra Kicillof y Cristina Kirchner. «Lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner», disparó el jefe del Estado.

En esa postura se mantuvo durante todo el día desde las redes y, aunque sin insultos, también por la tarde, en el mensaje que grabó en Casa Rosada y se emitió por cadena nacional. «Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa», leyó Milei, y sostuvo que «nada puede estar más lejos de la verdad».

«Estos personajes de nuestro pasado nos hundieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo», insistió.

Kicillof también cuestionó a Milei: «Se disfraza con el mameluco de YPF pero nunca la defendió»

Minutos después de los primeros ataques de Milei a Kicillof, el gobernador bonaerense también salió al cruce del Presidente. Celebró el fallo que dejó «en evidencia años de mentiras», y adjudicó la disputa judicial previa a «un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos».

Además de insistir en su defensa de la expropiación, Kicillof cargó contra Milei. «La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros», señaló.