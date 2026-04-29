En una insólita defensa, Marcelo Moretti se comparó con Adorni y Chiqui Tapia: «Tuviera que haber sido más hijo de p…»

Marcelo Moretti se resiste a desaparecer de la vida pública de San Lorenzo, que en mayo celebrará elecciones para elegir a su nuevo presidente. El dirigente, desplazado del cargo en Avenida La Plata, volvió a defender su gestión, aunque de manera insólita: se comparó con Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “A ellos los defiende gente, a mí no me defendió ni uno”, afirmó Moretti, ex presidente del Ciclón, y agregó: “Fui demasiado sano para el fútbol, para San Lorenzo. Tendría que haber sido más hijo de puta”.

Moretti eligió como referentes a dos hombres que actualmente están comprometidos con la Justicia. Adorni es investigado por una serie de gastos millonarios desde que asumió en la función pública, mientras que Tapia fue procesado por presunta evasión fiscal y retención indebida de impuestos y aportes por más de 19.000 millones entre 2024 y 2025.

Cabe recordar que Moretti fue filmado guardando un fajo de 25.000 dólares en el saco, dinero entregado por la madre de un joven que había conseguido una prueba en las inferiores de San Lorenzo. El dirigente había asumido en diciembre de 2023 y la filtración de esas imágenes en abril del año pasado marcó el inicio del fin de su presidencia.

“María José Scottini me dio una plata de Edgardo Lemos, que es su pareja, a título personal. Ella lo declaró ante la Justicia. Fue un error; a veces no tenía tiempo para ir al estudio de Avenida de Mayo y 9 de Julio y volver al club, entonces los recibía en presidencia. Lemos tenía una deuda de campaña conmigo, pero ya no me importaba”, explicó en Fútbol Argentino TV.

También sostuvo: “Puse 400 mil dólares en el club durante los años que estuve. Mi familia colaboró muchas veces, esa suma no me cambia nada”.

En su defensa, Moretti afirmó: “A Adorni lo están matando de todos lados, como a ‘Chiqui’ Tapia. Pobre ‘Chiqui’ y pobre Adorni. Ahora, a ellos los defiende gente. A Adorni lo defienden Milei y Karina; a ‘Chiqui’ lo defiende Toviggino, los presidentes del Ascenso y algunos de Primera. A mí no me defendió nadie, ni uno”.

Moretti no acepta que su vínculo con San Lorenzo concluya así y anunció que recurrirá a la Justicia. “¿Qué fue lo malo que hice? Además de poner 400 mil dólares, bajé 15 millones el pasivo, armé un equipo que llegó a semifinales y dos veces a la final de la Reserva, vendí por 25 millones y dejé un patrimonio para el club”, sostuvo.

Concluyó su discurso con estas palabras: “Tendría que haber sido más hijo de puta, pero hice las cosas bien. Dejé que muchos hicieran cosas y miraba para otro lado para que estuvieran contentos. Permití que gente no preparada manejara ciertas cuestiones y finalmente me traicionaron todos, o la mayoría. Fue un golpe de Estado”.