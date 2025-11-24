En un partidazo, Racing eliminó a River con un gol agónico

24 de noviembre de 2025 Lectores: 54

Racing eliminó a River Plate 3-2 con un gol agónico en los octavos del Clausura 2025. La victoria en el Cilindro le permitió a la Academia avanzar a cuartos, mientras que el conjunto de Gallardo quedó eliminado.

La Academia se impuso desde el inicio. A los 4 minutos, Santiago Solari convirtió de cabeza tras un centro de Gabriel Rojas. El tanto fue validado tras una revisión del VAR.

Ya en el complemento, River dio vuelta el partido. Ian Subiabre empató a los 17 minutos y, solo dos después, Juanfer Quintero puso el 2-1 con un remate espectacular.

Cuando Racing parecía más complicado, llegó el empate. Un remate de Adrián Fernández se desvió en Martínez Quarta, quien anotó en su propio arco para igualar el marcador 2-2.

Al final del encuentro, Gastón Martirena definió la serie. A los 48 del complemento, el jugador de Racing convirtió el 3-3 tras una serie de rebotes en el área, sellando la clasificación.

Con este resultado, Racing avanzará a los cuartos de final para enfrentar al ganador entre Lanús y Tigre. Para River, la eliminación significa que su clasificación a la Copa Libertadores ahora depende de otros equipos, y el año de Gallardo cierra con más dudas que certezas.