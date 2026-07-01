En otro gesto de distancia con la Casa Rosada, Victoria Villarruel recibe al «Pollo» Sobrero por el «colapso» del sistema ferroviario

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este miércoles al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén «Pollo» Sobrero, en un nuevo gesto que refleja diferencias con la Casa Rosada. El encuentro se producirá luego de que el dirigente sindical alertara sobre el posible colapso del sistema ferroviario y reclamara medidas urgentes para mejorar el servicio.

Desde el entorno de Villarruel relativizaron el contenido político de la reunión, que se realizará a partir de las 14 en el despacho de la Vicepresidenta. “Recibe a todos los integrantes del entramado logístico y productivo del país, en este caso a uno vinculado a los trenes”, indicaron a Clarín desde su equipo.

Este encuentro se suma a una serie de reuniones que Villarruel viene manteniendo con distintos actores políticos, sindicales y productivos, dentro de una agenda propia que evidenció nuevamente diferencias con la estrategia oficial.

Según detalló Sobrero en diálogo con este medio, este miércoles tendrá una intensa agenda en el Congreso Nacional: a las 13 se reunirá con senadores del PJ y a las 14 será recibido por Villarruel para presentar detalles de un informe técnico sobre el estado del sistema ferroviario. Más tarde, a las 17, tiene previsto un encuentro con el legislador porteño Leandro Santoro.

“Yo hice una presentación en el Senado. ¿Sabés quién fue la única que aceptó la reunión? Victoria Villarruel”, destacó Sobrero en declaraciones a Primer Plano Online. Además, agregó: “Algunos compañeros me decían ‘¿te vas a sentar con Villarruel?’ Me voy a sentar con todos”.

En este marco, el dirigente anticipó que también solicitará una reunión con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. “La conozco desde hace 40 años, nos hemos peleado mucho, pero me voy a sentar con ella, le llevaré el informe técnico y le diré ‘este es el problema y esta es la salida que te ofrecemos’”, afirmó.

Sobre la situación del sistema ferroviario, Sobrero advirtió: “El riesgo de chocar es cada vez más grande. El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada. La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores”.

En otro pasaje de la entrevista televisiva, el sindicalista destacó: “Nos encontramos en una situación crítica, por eso decidimos salir a plantearle a la sociedad lo que está pasando”. Y lanzó un aviso: “Vamos a chocar en cualquier momento”.

“Tenemos trenes que deberían ser revisados cada cinco o diez años, pero no se hizo ninguna de las dos cosas. Hay unidades con 1.400.000 kilómetros recorridos, es muchísimo”, subrayó.

En ese sentido, Sobrero expresó: “Necesitamos que nos escuchen. No queremos otra vez una situación como la que vivimos en Once y la única forma es que el Gobierno deje de hablar estupideces y ponga la plata que tiene que poner”.

Consultado sobre si los responsables del área de Transporte del Gobierno son “ineptos o corruptos”, respondió sin rodeos: “Son unos hijos de puta. Perdón que estoy intentando cambiar mi lenguaje, pero si les estamos advirtiendo sobre lo que va a pasar y no hacen nada… No tienen idea de cuántas puertas estoy tocando. Esto lo ven ustedes, pero no yo, somos muchos compañeros. No nos dan bola”.

Sobrero también expresó esta preocupación en un mensaje publicado en su cuenta de X: “A dos años de la Emergencia Ferroviaria declarada tras el choque de dos formaciones de la línea San Martín en Palermo, las obras prometidas siguen sin concretarse. Aumentan los descarrilamientos, empeora el servicio y crece el riesgo para millones de usuarios”.

El dirigente añadió que, desde el cuerpo de delegadas y delegados del Ferrocarril Sarmiento, llevarán un informe técnico que abarca vías, señalamiento, material rodante, mantenimiento, reducción de servicios, bajos salarios y despidos en el sector.

“La seguridad de los trabajadores ferroviarios y de millones de usuarias y usuarios que viajan todos los días está en juego, por eso estamos llevando el informe a todos los ámbitos para alertar y exigir medidas urgentes. Cabe aclarar que ni esta reunión ni ninguna otra implican apoyo político a ningún legislador o funcionario. Estamos exigiendo respuestas para que la desidia, el ajuste y el vaciamiento no vuelvan a terminar en una masacre ferroviaria”, enfatizó Sobrero a través de sus redes sociales.