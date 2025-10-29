En Misiones las ventas de combustibles crecieron 1,4% en septiembre

A nivel nacional, las naftas representaron el 57% del total vendido y el gasoil el 43% restante.

Las ventas de combustibles al público en Misiones registraron un leve incremento interanual del 1,4% en septiembre, impulsadas por el repunte en el consumo de naftas, que subió 4,4% frente al mismo mes del año pasado. El dato surge del informe elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación.

En total, en la provincia se comercializaron 36.011 metros cúbicos de combustibles líquidos, de los cuales 20.959 correspondieron a naftas y 15.052 a gasoil. Si bien la venta de naftas mostró un desempeño positivo, la demanda de gasoil cayó 2,5% interanual, afectada principalmente por la menor actividad en los sectores agropecuario y del transporte.

Pese a la suba leve, Misiones quedó por debajo del promedio nacional, que marcó un crecimiento del 4,8% interanual en el total país. A nivel nacional, las ventas de naftas se expandieron 7,0% y las de gasoil 2,0%, mientras que el volumen total despachado alcanzó 1.376.837 metros cúbicos.

Entre las provincias con mejores desempeños se destacaron Santiago del Estero (+10,8%), Catamarca (+10,5%) y Buenos Aires (+10,2%), que lideraron el crecimiento. En el extremo opuesto, seis jurisdicciones presentaron caídas.

A nivel nacional, las naftas representaron el 57% del total vendido y el gasoil el 43% restante, confirmando la preeminencia del uso particular sobre el transporte pesado. El informe también detalló que el consumo de nafta premium fue el segmento de mayor crecimiento, con un salto del 16,2% interanual, mientras que el gasoil común retrocedió 4,0%.

En cuanto a la participación por empresas, YPF mantuvo su liderazgo con el 55% del mercado nacional, seguida por Shell (22,6%) y Axion (12,1%), todas con incrementos respecto al año anterior.