En medio del furor importador de autos chinos, ya cerraron 10 autopartistas y la producción cayó casi 10%

El sector automotriz continúa sufriendo las consecuencias de la apertura de las importaciones, especialmente frente al creciente ingreso de vehículos chinos. Esta situación ha impactado gravemente en uno de los eslabones primarios de la industria: las autopartistas.

El caso más reciente es el de la firma estadounidense Adient, que anunció este jueves el cierre de su planta en Pueblo Esther, Santa Fe, donde producía butacas principalmente para General Motors. La empresa cesará sus operaciones en octubre, despidiendo a 70 trabajadores, y trasladará su producción a Brasil.

Esta decisión se enmarca en una disminución general del nivel de actividad de las autopartistas, vinculada a la caída en la fabricación local. Entre enero y abril de 2026, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), se produjeron 129.867 unidades, lo que representa una baja del 18,6% respecto al mismo período de 2025, cuando la producción alcanzó 159.521 vehículos.

De acuerdo con el último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el sector autopartista registró una caída del 9,7% en su actividad durante el primer trimestre de 2026 en comparación con igual período del año anterior. Sin embargo, al comparar marzo con febrero de 2026, se observó un incremento del 42,8%, un dato condicionado por la estacionalidad de febrero, mes tradicionalmente bajo por vacaciones, y por un exceso de stock que indujo a una menor producción.

Paralelamente, la presencia de vehículos chinos se fortalece en el mercado local. En 2025, las ventas de automotrices chinas alcanzaron alrededor de 12.000 unidades, cuadruplicando las cifras de 2024. Sumando los primeros meses de 2026, con marcas como BAIC y BYD liderando las importaciones, el total de vehículos chinos patentados en los últimos 16 meses supera las 20.000 unidades, lo que representa entre el 10% y el 12% del mercado nacional.

Esta dinámica se produce en un contexto de declive histórico en la cantidad de autopartistas activas, que hoy rondan las 430 empresas. El cierre de Adient es el décimo registrado en los dos años y medio de gestión del presidente Javier Milei, y el quinto solo en 2026. Entre los casos más destacados se encuentran, además, la fabricante de neumáticos Fate, que cerró en febrero pasado, así como las empresas Sintermetal, Metrofund y Cabot.

Si bien el efecto de la importación masiva de vehículos chinos es evidente, las cifras indican que el ritmo actual de cierre de fábricas no difiere de la tendencia observada en gobiernos anteriores durante períodos similares. Mauricio Macri, con 12 cierres en sus primeros dos años y medio en el cargo, es el presidente que enfrentó la mayor cantidad de suspensiones, seguido por Milei, con 10, y Cristina Fernández, con 9 en 18 meses. Durante la presidencia de Alberto Fernández se registraron 7 cierres.

En conjunto, en los últimos tres mandatos presidenciales, Macri acumuló 22 cierres de autopartistas, mientras que Milei contabiliza 9 hasta la fecha.