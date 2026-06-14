En medio de un apuro, una joven se tragó sin querer su auricular inalámbrico mientras ingería vitaminas y se dio cuenta minutos después: «Me quedé en estado de shock y no podía creerlo»

En un momento de apuro, una joven estadounidense cometió un error que pudo haberle ocasionado un grave problema de salud: se tragó accidentalmente uno de sus auriculares inalámbricos. La historia, relatada por la propia protagonista a través de redes sociales y una entrevista con un medio local, se volvió viral.

A principios de junio de 2026, Kait, de 31 años, compartió en sus cuentas de Instagram y TikTok un video en el que relató esta singular anécdota. «Feliz lunes. Me acabo de tragar mi AirPod», afirmó mientras se filmaba frente a la cámara. Según explicó, el incidente ocurrió mientras tomaba pastillas de vitaminas dentro de su automóvil.

Ese día, Kait salió de su casa con cierta prisa y abordó su coche. En una mano llevaba varias píldoras y, sin percatarse, también tenía uno de sus auriculares inalámbricos, el que se coloca en la oreja izquierda, que había encontrado suelto sobre una mesada. El otro auricular permanecía dentro de su estuche en el vehículo. «No tenía bolsillos», aclaró respecto a su ropa. Al ingerir las pastillas, olvidó que entre ellas estaba el audífono, que terminó tragándose accidentalmente.

Durante la ingesta, sintió que una de las «vitaminas» era demasiado grande y difícil de tragar, aunque en ese momento desconocía que se trataba del auricular. A pesar de ello, bebió abundante agua y logró tragar el objeto. Minutos después, mientras conducía, experimentó una sensación extraña en el esófago.

Cinco minutos después, recibió una notificación en su teléfono: sus auriculares izquierdos se habían conectado mediante Bluetooth al dispositivo. Fue entonces cuando recordó que llevaba el audífono en la mano y comprendió que estaba dentro de su cuerpo. «Me quedé en estado de shock y no podía creerlo», aseguró en la entrevista.

Ante esta situación, Kait buscó ayuda médica y siguió las indicaciones de los profesionales, quienes le comentaron que probablemente expulsaría el auricular de forma natural a través de sus funciones corporales, aunque le recomendaron mantenerse atenta a cualquier síntoma. Durante los días siguientes, asistió a varios controles médicos.

El 5 de junio, Kait confirmó en un video de TikTok que el auricular ya no se encontraba en su cuerpo, y todo indica que fue expulsado sin causar obstrucciones ni otras complicaciones.

Esta singular experiencia captó la atención de millones de usuarios en redes sociales. En su mensaje final, Kait instó a la calma y la atención: «Lo que me pasó fue porque tenía prisa y no prestaba atención. Tómate las cosas con calma, dedicate tiempo a vos mismo, incluso para cosas tan sencillas como tomarte las vitaminas».