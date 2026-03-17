En medio de suspensiones y tensión laboral, Georgalos confirmó que produce en China parte de su línea emblemática Flynn Paff

En medio de un tenso clima en la planta de Georgalos por un esquema de suspensiones rotativas de los operarios en la planta ubicada en Victoria, Provincia de Buenos Aires, el presidente de Georgalos, Miguel Zonnaras, admitió que ya producen en China una línea de su golosina más popular. Se trata del Flynn Paff, que luego se importa para comercializar en el mercado local.

La definición se da en un clima de fuerte tensión en la planta ubicada en provincia de Buenos Aires, donde rige un esquema de suspensiones rotativas de operarios. La medida, acordada en el marco de la caída de la actividad, alcanza a unos 80 trabajadores cada 15 días y busca sostener el nivel de empleo ante un escenario adverso.

Según había argumentado la firma, la decisión responde a una baja del 29% en el volumen de producción y a una capacidad ociosa cercana al 55%.

“Yo soy de ADN industrial, pero también muy pragmático en el sentido de que el proyecto tiene que ser rentable y sustentable en el tiempo”, explicó Zonnaras en diálogo con La Fábrica Podcast.

El empresario sostuvo que, a diferencia de lo que suele creerse, las materias primas ya no representan una ventaja competitiva para países productores como la Argentina. “Se han comoditizado, es decir, tienen precios internacionales similares en cualquier mercado”, señaló.

“¿Qué implica esto para Doña Rosa? Que el costo de la materia prima para nosotros es prácticamente el mismo que en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una commodity. Al ser una commodity, el precio al que ingresa a una fábrica es prácticamente igual sin importar dónde esté ubicada”, señaló.

En la misma línea, afirmó que la tecnología en la industria alimenticia también se estandarizó a nivel global. “Hoy ya no hay grandes diferencias tecnológicas entre un productor y otro”, indicó.

Para Zonnaras, los factores que terminan inclinando la balanza a favor de otros países están vinculados a la estructura de costos general, como la intervención estatal, la infraestructura y la logística.

La confirmación del traslado parcial de la producción a Asia se conoció en medio de un escenario gremial complejo. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) siguen de cerca la situación y remarcan la necesidad de preservar los puestos de trabajo.

“Reafirmamos nuestra voluntad de diálogo, pero también nuestro compromiso firme en la defensa de cada puesto de trabajo”, sostuvo el dirigente Escalante, quien además recordó que existe un acuerdo vigente con la empresa que impide despidos bajo el artículo 247 hasta noviembre de este año.

Otro punto que despertó polémica fue la afirmación del dueño de Georgalos: “Me encantaría pagarle el 100% de mi costo laboral al empleado y que después vengan todos a sacarle la parte que corresponde. Van a ver a quién putean”.

Sobre este ítem el que recogió el guante esta mañana fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien como es habitual, escribió en X: «EL LÍO QUE SE VA A ARMAR. Para seguir explicando la ley de Modernización Laboral resulta pertinente esto que dice Miguel Zonnaras, Presidente de Georgalos: en el Artículo 39, modificamos el inciso j del Artículo 140 de la LCT, incluyendo en el recibo de sueldo TODOS los pagos que explican la diferencia entre lo que pone el empleador y lo que recibe el empleado. Ahora vamos a ver quien realmente se queda con nuestros salarios. Saber es poder. VLLC!»

Historia de Georgalos

Georgalos es una de las compañías más tradicionales de la industria alimenticia argentina, con una fuerte presencia en el segmento de golosinas. A lo largo de las décadas logró posicionar marcas emblemáticas en el consumo masivo, especialmente entre el público infantil.

Con plantas productivas en el país, la firma se consolidó como un actor relevante en el mercado local, aunque en los últimos años debió enfrentar un escenario económico desafiante, marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y las dificultades para sostener la competitividad frente a productos importados.

El reciente giro hacia la producción en el exterior refleja, según la propia empresa, la necesidad de adaptarse a un contexto global cada vez más exigente, aunque abre interrogantes sobre el impacto en la industria nacional y el empleo.

SN