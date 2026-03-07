En medio de la tensión de los industriales con el Gobierno, Paolo Rocca inauguró una escuela en Brasil junto a Lula

En medio de una de las semanas más calientes del enfrentamiento entre Javier Milei y los industriales, Paolo Rocca se mostró este viernes junto con Luiz Inácio Lula da Silva en la inauguración de una escuela en Brasil. “Fue muy importante recibir a Lula», dijo el presidente del Grupo Techint.

«Fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8.000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo», dijo Paolo Rocca.

Él es uno de los industriales más criticados por Milei y Lula está enfrentado a nivel regional con el mandatario argentino. «Invertimos en educación técnica porque creemos en el papel central de la industria en el desarrollo económico y social de Brasil y de todos los países donde operamos», añadió el presidente de Techint.

Roberto Rocca fue el segundo presidente de Techint, empresa fundada por su padre, Agostino. El hijo de Roberto, también llamado Agostino, lo sucedió pero murió en un accidente aéreo. Entonces la empresa quedó a cargo de su hermano, Paolo Rocca.

El propio Lula da Silva compartió videos de la inauguración. Al momento del corte de la cinta se dieron la mano y se abrazaron. También participó Máximo Vedoya, CEO de Ternium. Una planta de esa empresa se encuentra a tres kilómetros de la escuela, la tercera de su tipo (ya funciona una en Campana y otra en Nuevo León, México).

Además, el presidente de Brasil transmitió en vivo en sus redes el acto.

«Una visita a la Escuela Técnica Roberto Rocca en Río de Janeiro. Escuelas técnicas como esta abren las puertas a estudiantes para desarrollar sus habilidades, convertirse en profesionales y construir un futuro con más oportunidades. La educación transforma vidas y fortalece el desarrollo de nuestro país», escribió Lula al mostrar imágenes del encuentro con la autoridad de Techint, que en Brasil tiene 18.500 empleados.

Milei tiene una relación difícil con Lula. «Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros. Los amo mucho como para insultarlos», fue su último embate contra el presidente de Brasil. Pocos días antes, en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea fue el único que no aplaudió la mención a Lula como artífice de ese lazo comercial.

El libertario, en tanto, viene cargando hace meses contra Paolo Rocca y el Grupo Techint, luego de una licitación por los tubos para la construcción de un gasoducto que sacará el gas de Vaca Muerta.

Incluso lo eligió como uno de sus blancos en el incendiario discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el domingo pasado. Allí, en uno de los numerosos cruces con los legisladores peronistas, exclamó: «Por eso defienden tanto a Piedrita, ¿dale? Por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros».