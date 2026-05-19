En marzo, los salarios privados registrados subieron apenas el 2,1% frente a una inflación del 3,4%

En marzo, los salarios registrados volvieron a perder terreno frente a la inflación, especialmente en el sector privado, donde aumentaron apenas un 2,1%, mientras que la inflación alcanzó el 3,4%, según datos del INDEC.

Incluyendo el aumento del 5% en los salarios del sector público, los haberes de los trabajadores registrados en conjunto subieron un 3%, por debajo del incremento del 3,4% en los precios minoristas durante ese mes.

En el primer trimestre del año, los salarios registrados crecieron un 7%, frente a una inflación del 9,4% en el mismo período. Nuevamente, los salarios del sector privado fueron los más perjudicados, con un aumento del 5,9%, significativamente inferior al 9,4% registrado en el sector público.

Marzo marcó el séptimo mes consecutivo de caída del salario real de los trabajadores registrados, una tendencia que, sumada a las bajas de 2024 y 2025, sitúa los ingresos, según las distintas modalidades laborales, por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023.

De acuerdo con las cifras divulgadas este lunes por el INDEC, en marzo los salarios de los trabajadores privados registrados crecieron apenas un 2,1%, mientras que los del sector público nacional y provincial aumentaron un 5%.

Por su parte, la Secretaría de Trabajo informó que, en marzo de 2026, datos provisionales del Sistema Previsional (SIPA) revelan que el poder adquisitivo promedio de los salarios del empleo registrado en el sector privado disminuyó un 0,3% respecto al mes anterior. En paralelo, el salario conformado medio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) se redujo un 0,5% en términos reales.

En los últimos doce meses, los salarios privados aumentaron un 27,5%, mientras que la inflación acumuló un 32,6%. Los salarios públicos nacionales se incrementaron un 24,4% y los provinciales un 31,8%, cifras ambas inferiores a la inflación del mismo período.

En cuanto a los salarios no registrados, en marzo tuvieron un aumento del 4,7%. Sin embargo, este dato no corresponde estrictamente a ese mes, debido a un retraso de hasta cinco meses en la actualización de los valores que el INDEC utiliza para los trabajadores informales.

Las pérdidas salariales están vinculadas al denominado “cepo salarial”, que implica la homologación oficial de las paritarias cuando los aumentos rondan el 1% mensual, en un contexto de inflación creciente hasta marzo, acompañado por un aumento del desempleo y la informalidad laboral.

Tras la devaluación y el salto inflacionario al inicio de la actual gestión, los salarios sufrieron una fuerte caída. Posteriormente, los haberes privados comenzaron a recuperarse, mientras que en el sector público nacional la caída se acentuó.

Durante el inicio de 2025, el salario privado se mantuvo estancado y presentó retrocesos en el segundo semestre, mientras que la caída en el sector público nacional se profundizó. En cambio, al estar exentos del “cepo salarial”, los salarios públicos provinciales lograron recuperarse, aunque permanecen por debajo de los niveles de fines de 2023.

La consultora ACM señala que, en comparación con noviembre de 2023, el sector registrado continúa con una caída real del 9,3%. En detalle, el salario real del privado registrado se redujo un 4,6%, mientras que el del sector público mostró una caída más pronunciada, del 17%.

Esta disminución del 17% en los salarios públicos se compone de una baja del 35,8% en el sector nacional y del 9,2% en el provincial, según los cálculos del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF).