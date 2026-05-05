En marzo las exportaciones de yerba mate dieron otro salto pese al conflicto en Medio Oriente

Las exportaciones de yerba mate mostraron un significativo crecimiento en el primer trimestre de 2026, con un aumento del 10,4% en el volumen despachado, a pesar del conflicto armado en Medio Oriente. Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), marzo fue el mes con mayor salida de yerba por los puertos argentinos.

En los primeros tres meses del año se exportaron 10.840.446 kilos, frente a los 9.820.391 kilos del mismo período de 2025. Tras una caída considerable en febrero, en marzo los despachos se recuperaron notablemente, alcanzando 4.541.352 kilos, lo que representa un incremento de 612.958 kilos respecto a marzo del año anterior.

Por otro lado, el mercado interno presenta resultados negativos. Entre enero y marzo, los molinos despacharon 64.970.974 kilos hacia los centros de comercialización, por debajo de los 66.376.744 kilos del mismo lapso de 2025. Esto equivale a una reducción diaria de 15.619 kilos en el consumo local de yerba mate. Si se consideran tanto la demanda interna como externa, la caída se reduce a 385.695 kilos, comparando 75.811.440 kilos procesados en el primer trimestre de 2026 con 76.197.135 kilos en 2025.

En cuanto a los formatos preferidos por los consumidores argentinos, el 55,89% del total comercializado corresponde a paquetes de medio kilo, mientras que los paquetes de un kilo representan el 38,21%.

En la producción primaria, a pesar de los bajos precios y los prolongados plazos de pago por la materia prima, la zafriña veraniega registró un fuerte aumento en el ingreso de hoja verde a los secaderos. Entre enero y marzo se procesaron 80.847.651 kilos, en comparación con 65.018.623 kilos en el mismo período de 2025. Más de la mitad de esta materia prima se cosechó en marzo, con casi 45 millones de kilos recolectados.

El informe estadístico de abril permitirá conocer el impacto de los cortes de rutas y del llamado a un cese de cosecha por parte de los productores, quienes exigen que el INYM recupere la regulación de la actividad. En ese sentido, el mes pasado los yerbateros iniciaron una nueva demanda judicial contra los decretos que limitaron las facultades del Instituto para fijar precios de referencia semestrales para la hoja verde y la canchada (yerba seca sin molienda).

A través de dos presentaciones, los productores solicitaron un amparo y declararon la inconstitucionalidad del capítulo yerbatero incluido en el DNU 70/2023 y en el 812/2025, que restringió aún más las atribuciones del INYM. Los yerbateros sostienen que los precios actuales son manejados por un reducido grupo de molinos, en perjuicio de más de 13.000 pequeños y medianos productores.

Desde el Gobierno de Misiones calificaron esta situación como un oligopsonio, una estructura de mercado caracterizada por pocos compradores frente a numerosos oferentes, y destacaron la necesidad de que el Instituto fije valores de referencia para garantizar condiciones justas en el sector.