En la zona gris: un policial de buen ritmo, sobre los que sin frac y sin galera le cobran a cualquiera

Los carismáticos Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González protagonizan el nuevo largometraje del prolífico y ecléctico director británico Guy Ritchie, titulada En la zona gris. En esta película, Ritchie explora las profundidades sombrías de las altas finanzas, un mundo donde incluso los métodos más ilegales se justifican para recuperar deudas millonarias.

Se trata de un thriller de alto ritmo en el que el dinero no solo impulsa la trama, sino que también sostiene una estructura criminal donde los negocios enmascaran actividades ilícitas. La película se adentra en el oscuro universo de las grandes corporaciones y revela las estrategias que definen la toma de decisiones a nivel global.

En este contexto, la astuta abogada Rachel Wild (Eiza González), especializada en recuperación de activos, es contratada por la banquera inversionista Bobby Sheen (Rosamund Pike) para enfrentar a Manny Salazar (Carlos Bardem), un magnate corrupto que debe mil millones de dólares y se niega a pagarlos.

Salazar, un hombre de mano dura, dirige un ejército privado y cuenta con una red de influencia que se extiende a través de numerosos negocios vinculados a la explotación petrolera y las comunicaciones en el ámbito internacional.

Para esta compleja tarea, Rachel reúne un equipo de intervención que incluye a Sid (Jake Gyllenhaal) y Bronco (Henry Cavill), dos de sus colaboradores más destacados, especialistas en intimidación, tácticas de choque y operaciones encubiertas. La estrategia que emplean combina litigios judiciales, sabotajes económicos e industriales, negociaciones fallidas y, sobre todo, una dosis considerable de violencia.

Ritchie filma este universo con su estilo característico, que se distingue por un ritmo fragmentado y frenético, montaje acelerado, una ironía contenida y una estructura coral que multiplica los puntos de vista. Así, una vez más, demuestra su maestría para rodar escenas de acción que mantienen la tensión del espectador.

En sintonía con trabajos previos como El gran engaño o Los caballeros, aquí traslada la mecánica de un golpe planificado al mundo de los círculos de poder, donde los asaltos no ocurren en bancos, sino en oficinas, valiéndose de cuentas offshore y empresas fantasma.

En cuanto al elenco, la actriz mexicana Eiza González (El aprendiz del crimen, Rápido y furioso) interpreta a la profesional de gran frialdad estratégica, una figura carente de sentimentalismo que impone una autoridad incuestionable. Rachel Wild se desenvuelve con soltura frente a una jueza y actúa sin escrúpulos ante un asesino.

Por su parte, Henry Cavill (El hombre de acero, La liga de la justicia) y Jake Gyllenhaal (La novia, Presunto inocente, Secreto en la montaña) aportan el contrapeso físico como ejecutores del plan. Son hombres entrenados para la acción directa, que liberan adrenalina ante el riesgo constante y cumplen órdenes sin cuestionarlas para lograr los objetivos.

Sorprende la actuación del español Carlos Bardem (30 monedas, Celda 211) como el despiadado antagonista, un cazador que termina atrapado en su propia trampa. Rosamund Pike (Saltburn, Nada es lo que parece 3) demuestra que no existen papeles pequeños para grandes actrices.

Ficha técnica:

En la zona gris

Calificación: Muy buena

Género: Acción

País: Estados Unidos, 2025

Título original: In the Grey

Duración: 98 minutos

Rating: R-13

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González y elenco

Salas: Cinépolis Recoleta, Hoyts Abasto y Unicenter, Cinemark Puerto Madero, Showcase Belgrano, Atlas Caballito