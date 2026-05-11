En la previa de la Marcha Federal Universitaria, dan clases públicas abiertas en las facultades de la UBA

En la antesala de la cuarta marcha federal universitaria, prevista para el martes 12 de mayo, diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevan a cabo este lunes una serie de clases públicas abiertas para visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa se desarrolla en las facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinarias, con la participación de profesores, decanos y autoridades universitarias. Desde la organización destacaron que el objetivo es «defender la universidad pública» y alertar sobre la crítica situación presupuestaria que enfrentan las casas de estudio nacionales.

Una de las actividades principales tendrá lugar en la Facultad de Derecho, ubicada sobre la avenida Figueroa Alcorta, donde el decano Leandro Vergara encabezará una clase pública en las escalinatas del edificio a partir de las 10 de la mañana.

Simultáneamente, en la Facultad de Medicina, los decanos Luis Ignacio Brusco, Pablo Alejandro Rodríguez y Pablo Andrés Evelson participarán en otra clase pública frente a la sede de Paraguay 2155, desde las 11:30.

En Ciencias Económicas se realizarán clases abiertas en dos turnos: por la mañana expondrán los docentes Facundo Weisman y Rita Morrone, mientras que por la tarde lo harán Paula Mutchinik y Martín Carratalá, abordando materias relacionadas con sistemas contables, matemática aplicada, actuarial y gestión de costos.

En Veterinarias, el profesor Carlos Blanco ofrecerá una clase sobre la topografía de la región del antebrazo, a cargo del decano Alejo Pérez Carrera.

La movilización del martes reunirá nuevamente a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias para rechazar el ajuste presupuestario que afecta a las universidades nacionales. Se trata de la cuarta gran protesta desde el inicio del conflicto con el Gobierno nacional por el financiamiento de la educación universitaria pública.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, manifestó en diálogo con radio Mitre su esperanza de que la marcha sea “grande, multitudinaria” y convocó a participar en la movilización hacia Plaza de Mayo, subrayando que “está en juego el futuro del país”.

En sintonía, Emiliano Yacobitti, vicerector de la UBA, expresó en el programa “Toma y Daca” por Futurock que confía en que la protesta se convierta en “una movilización gigantesca que haga reflexionar al Gobierno”. Además, pidió al Congreso que intervenga ante el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo de Javier Milei, quien, según afirmó, “viene poniendo todos los palos en la rueda que le permite la Justicia”. Advirtió, asimismo, que “nadie dudará en iniciar todas las acciones judiciales necesarias para que se ejecute la ley y sancionar a los funcionarios que no la cumplan”.

Denuncian impacto del ajuste en obras paralizadas, salarios docentes y funcionamiento de las universidades nacionales

La convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria se produce en un contexto de conflicto por el presupuesto destinado a la educación superior.

En las últimas horas, diversas organizaciones estudiantiles y gremiales denunciaron que el Gobierno nacional aplicó un recorte superior a 78.000 millones de pesos en partidas educativas y suspendió transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.

De acuerdo con la Decisión Administrativa 20/2026, el ajuste afectó programas de alfabetización, infraestructura escolar, becas estudiantiles y fondos para mejoras edilicias en al menos trece universidades del país.

Entre las instituciones perjudicadas se encuentran la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Rectores y autoridades académicas alertaron que esta situación compromete el funcionamiento cotidiano de las instituciones y agrava el conflicto con el Gobierno nacional.