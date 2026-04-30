En la previa al Día del Trabajador, la CGT marcha a Plaza de Mayo y ya imagina un nuevo paro general contra Milei

En la víspera del Día del Trabajador, la CGT organizará este jueves una marcha desde las 15 hacia Plaza de Mayo para manifestar su rechazo a la reforma laboral y la política económica del gobierno de Javier Milei. La movilización, que aspira a ser multitudinaria, contará con el respaldo de agrupaciones políticas, movimientos sociales y culturales. Esta protesta se inscribe en el marco de la disputa judicial que la central obrera mantiene con la administración libertaria por la aplicación de la reforma laboral, cuyos últimos fallos han favorecido a la Casa Rosada.

Aunque esta convocatoria no incluye un paro general, algunos gremios han dispuesto un cese de actividades para sumarse a la movilización. Desde la conducción de la CGT señalan que esta medida ya se encuentra en análisis y podría ser el próximo paso de la central. Jorge Sola, uno de los triunviros cegetistas, afirmó que tras la marcha se avanzará hacia “una medida de fuerza mucho más fuerte”, sin precisar fechas. “Ahora importa dar el primer paso que es mostrar en la calle el malhumor social que se percibe en todos lados, no solo por la caída del consumo, sino también por el endeudamiento familiar, la pérdida de empleo y la precarización laboral”, destacó el dirigente.

En la misma línea, Cristian Jerónimo, otro de los triunviros, advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando” y ratificó que la central no descarta convocar a un nuevo paro, que sería el quinto contra la gestión de Milei. “El pueblo argentino está atravesando dificultades: la gente no llega a fin de mes, la pobreza sigue creciendo y el Gobierno recorta subsidios y ayuda social”, sostuvo.

La CGT espera reunir este jueves una multitud integrada por columnas de sus principales gremios, entre ellos camioneros, comercio, sanidad, UPCN, Uocra, bancarios, Smata, Uatre y aeronáuticos. Asimismo, participarán organizaciones sindicales vinculadas a las dos CTA, agrupaciones políticas y movimientos sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Por otra parte, a pesar de las expectativas iniciales, no habrá presencia institucional de la Iglesia Católica durante la marcha, aunque esta contempla un capítulo especial en homenaje al Papa Francisco, a poco más de un año de su muerte.

Tampoco participarán en la movilización los gremios más duros, alejados de la conducción cegetista, agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a la UOM, aceiteros, pilotos y estatales de ATE. Este espacio realizará su primer plenario nacional el viernes 1° de mayo en el predio del Camping de los metalúrgicos en Pilar.

Durante la protesta del jueves se leerá un documento de la CGT titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, que profundizará las críticas a la política económica de Milei y a la reforma laboral aprobada por el Congreso. En el texto se denunciará el cierre de más de 20 mil empresas durante la gestión libertaria, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el aumento del endeudamiento familiar y el deterioro del sistema solidario de salud.

Además, se reiterará el rechazo a los cambios laborales pese al fallo judicial que anuló la medida cautelar que suspendía la aplicación de la reforma. “Esta CGT continuará combatiéndola por todos los medios a su alcance porque despoja de derechos colectivos e individuales resguardados por nuestra Constitución”, concluye el documento.