En la marcha del Día de la Memoria, Axel Kicillof dijo que «a Milei le queda poco» y aseguró que Cristina Kirchner es inocente

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañó este martes a las Madres de Plaza de Mayo en el Día de la Memoria. Allí, rodeado por parte de su gabinete, aseguró que «a Milei le queda poco» y dijo que Cristina Kirchner es inocente.

«Vamos a escuchar provocaciones, negacionismo, inventos. No nos han vencido, esta plaza llena muestra que ellos fracasaron. Ni en los pibes ni en los laburantes entró ese discurso espantoso del olvido. Son 30 mil compañeros y compañeras», expresó el gobernador bonaerense, en un discurso que dio desde la puerta de la sede de Madres de Plaza de Mayo, frente a la Plaza Congreso.

Frente a una multitud que lo vitoreaba, agregó: «Estamos acá para decir Memoria, Verdad, Justicia».

«En estos 50 años, luchar por los derechos humanos significa también luchar por los pibes que tienen hambre, por los laburantes despedidos, en contra de esa política de persecución. En Argentina hoy, después de todo lo que pasó, volvemos a tener presos políticos», dijo Kicillof.

Entonces, reclamó explícitamente contra la condena que recibió Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. «Basta de persecución, Cristina inocente, los compañeros y compañeras que luchan son perseguidos», denunció el mandatario provincial.

Desde el camporismo habían apuntado contra Kicillof, entre otros asuntos, por una supuesta tendencia a eludir los pedidos de inocencia de la expresidenta.

Kicillof también expresó su reconocimiento a las Madres de Plaza de Mayo: «Luchamos sobre todo también porque esta historia, estas madres, con su ejemplo nos explican todo el tiempo que lo que tenemos que hacer es luchar para adelante, ir a buscar nuestro futuro en las plazas y las calles, en la organización».

Sobre el final hubo comentarios sobre el Gobierno de Milei, al que -según el exministro de Economía- «le queda poco».

«El futuro no es de Milei, es del pueblo argentino. Contamos con ustedes, cuenten con nosotros. Le queda poco a Milei», dijo Kicillof, que se perfila como el principal rival para las elecciones presidenciales del año próximo. Lo rodeaban la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque»; y Carlos Bianco, ministro de Gobierno.

«Hagamos lo que tenemos que hacer, estamos acá de nuevo, parados de pie y yendo para adelante al lado de las Madres de Plaza de Mayo y en memoria de los compañeros que lucharon por una patria mejor. Nuestro compromiso es seguir luchando para sacar adelante la Argentina», completó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof tildó de «negacionista» al Gobierno de Milei y pidió no entrar en provocaciones

Minutos antes de su discurso, ya había apuntado contra el Gobierno de Milei, al que tildó de «negacionista» y señaló «continuidades» con las políticas de Martínez de Hoz, el ministro de Economía entre marzo de 1976 y 1981.

«Insiste el Gobierno de Milei con su negacionismo, con su ataque a lo que fueron políticas históricas. En todo el planeta reconocen la política de derechos humanos y los juicios. El Gobierno está no en una batalla cultural contra una cuestión ideológica, sino contra la historia, negar la historia argentina», dijo ante los medios.

«Se le está contestando en todo el país, hoy en la calle, diciendo ‘no olvidamos’, ‘no perdonamos’. Hubo crímenes de terrorismo de Estado para instalar una política económica», reafirmó, a la vez que habló de «continuidades» y dijo que «hay fragmentos de discursos de Milei idénticos a los de Martínez de Hoz».

Aseguró que no pudo ver el video con el que Gobierno cuestionó al kirchnerismo y pidió una «memoria completa». Pero sostuvo: «No hay que distraerse, no hay que confundirse, y menos aceptar provocaciones. Cualquiera que quiera dar su testimonio está bien. Hay delitos comunes y otra cosa que es el terrorismo de Estado, eso todavía no lo entienden».