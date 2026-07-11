«En estado de shock absoluto» y «vivo de milagro»: qué declaró el abogado detenido por el choque fatal en Panamericana

El abogado laboralista Andrés Prieto Fasano (37), detenido por la muerte de una mujer en un choque sobre la autopista Panamericana, declaró este viernes ante la justicia que “salvó su vida de milagro” porque el auto de la víctima no estaba señalizado, tras haber sufrido un desperfecto.

El accidente ocurrió el sábado 4 de julio a las 0:21, a la altura de la calle Paraná, en el kilómetro 17 de la autovía, frente al shopping Unicenter, en Martínez, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho (31), quien conducía un Volkswagen Polo. Según fuentes de Clarín, su acompañante resultó con heridas graves y fue hospitalizada.

Prieto Fasano manejaba un Hyundai Creta y también resultó herido. Fue detenido el jueves en Palermo por detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense y se encontraba en silla de ruedas. Lo acompañaban su madre, la exjueza ya jubilada Lidia María Fasano, y su hermano.

Según la reconstrucción basada en imágenes de cámaras de seguridad, el Volkswagen Polo se detuvo en el cuarto carril rápido por motivos que se investigan; luego recibió un impacto por atrás. La justicia informó que tenía las balizas encendidas.

En la indagatoria realizada por la fiscal Carolina Asprella, Prieto Fasano fue imputado por homicidio culposo agravado, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios.

El abogado relató que la noche del 3 de julio se reunió en la casa de un amigo en Tigre para ver el partido entre Argentina y Cabo Verde, por los octavos de final de la Copa del Mundo. Finalizado el encuentro, regresó a su casa en la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que circulaba “muy prudentemente” entre el segundo y tercer carril de la Panamericana, sin consumir alcohol y a una velocidad de entre 90 y 95 kilómetros por hora.

Describió que el vehículo que iba delante realizó una maniobra y se encontró con un auto oscuro sin señalizaciones adecuadas, por lo que intentó maniobrar y frenar, pero “lastimosamente impactó por detrás”.

Prieto Fasano manifestó que tenía “sangre en las piernas y dificultad para respirar”. Relató que llegó una ambulancia y la policía, donde fue atendido por una médica, y aseguró estar “en estado de shock absoluto”. La doctora le indicó que debía hacerse estudios para descartar lesiones internas.

Un familiar lo trasladó a un sanatorio privado, mientras otro permaneció en el lugar cuidando su vehículo. “Que esté vivo es un milagro”, afirmó, enumerando los golpes sufridos.

Al enterarse de la muerte de Escobar Camacho, se sintió “muy triste” y afirmó que “esto le puede pasar a cualquiera”, ya que el auto estaba detenido. “Rezo por la familia de la chica que falleció y por la que está internada”, agregó, señalando que se enteró del fallecimiento recién el lunes siguiente al accidente.

Durante la indagatoria, afirmó: “Tuve la suerte de salir de milagro, fue un accidente que le pudo haber pasado a cualquiera, incluso al auto de adelante. Hace 15 días estuve con el papa León, tengo intenciones de traerlo al país y demás. Lo aclaro como persona, estoy a entera disposición de la familia de las personas involucradas”.

Consultado por la fiscal sobre por qué no se le practicó el test de alcoholemia, primero dijo que la médica de la ambulancia no se lo realizó y luego que no recordaba por qué no se lo hicieron en el sanatorio privado. Fuentes judiciales indicaron que, aunque fue atendido por la ambulancia, en ningún momento la médica le ordenó retirarse por sus propios medios para atenderse en forma particular. Por esta razón, no se realizó el test de alcoholemia, hecho que motivó su imputación por violación de elementos probatorios.

En sus redes sociales, Prieto Fasano se muestra con figuras políticas y religiosas destacadas. Es director de Relaciones Institucionales del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), además de profesor universitario en la UBA y publicista jurídico.

En su última publicación, compartió imágenes de su viaje a Europa, donde se reunió con el papa León XIV en El Vaticano. “Como gesto de reconocimiento, le obsequiamos un mate argentino, una Flor de la Paz de Pallarols y una bandera argentina, símbolos de nuestra cultura, nuestra paz y nuestro amor por la Argentina”, escribió.

También visitó la tumba del papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor y a su amigo monseñor Guillermo Karcher en la Basílica de Santa María del Popolo.