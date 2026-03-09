En Dubai, muchos dueños de mascotas tomaron una polémica decisión frente a la amenaza de la guerra: «Es incomprensible»

Desde hace algunos días, el centro de atención mundial pasa por Medio Oriente donde, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel hacia Irán, se desató una guerra.

Mientras el foco recae sobre la capacidad armamentística de los países, las destrucciones y las bajas humanas del conflicto, se conoció también que otros seres vivos están sufriendo: las mascotas.

Según informaron varios medios, en las calles de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, uno de los Estados que está siendo atacado por Irán, pueden encontrarse decenas de perros y gatos que han sido abandonados, luego de que sus dueños huyeran del país.

No es solo abandono: qué otra decisión toman quienes escapan de la guerra con sus mascotas

Las personas que toman la cruel decisión de dejar a sus animales argumentan que se ven obligadas por las restricciones y los costos de viaje que conlleva trasladarlos.

En las redes sociales circulan fotografías inquietantes de perros atados a postes de luz y abandonados sin comida ni bebida. Una imagen compartida en Facebook muestra a un perro atado a un tacho de basura en Al-Nahda, Dubai.

Inclusive, muchos dueños han intentado irse junto a sus mascotas pero, al llegar a la frontera con Omán, por donde habitualmente escapan, son obligados a dejarlas.

Una residente de la ciudad fronteriza de Al Ain encontró un gato y cuatro gatitos que habían sido abandonados en una jaula en la puerta de su casa, con una nota de su dueño que explicaba que no podía llevárselos.

Los veterinarios de Dubai afirman que, desde que se empezó el conflicto, se ve a un gran número de perros y gatos abandonados en las calles.

Pero hay algo todavía más desgarrador en esta historia: varios de ellos informaron que muchos de los dueños les solicitaron la eutanasia para sus mascotas, con el argumento de que no querían lidiar con los costos de papeleo o reubicación.

Las palabras de las organizaciones de rescate: «Abandonar a las mascotas no tiene excusa»

Los voluntarios de los centros de rescate de animales han informado de cientos de mascotas abandonadas, lo que está dejando a los refugios al borde del colapso.

K9 Friends Dubái, un grupo de adopción de perros, informó en las redes sociales que se había sentido “abrumado por la cantidad de llamadas que reportaban cachorros abandonados o dueños que querían dejar a sus mascotas”.

Aditi Gouri, propietaria de The Barking Lot, un servicio de alojamiento para mascotas en Dubái, declaró a The Telegraph: “Los refugios están abarrotados en este momento y están haciendo lo mejor que pueden. Nos esforzamos por ser lo más flexibles posible porque entendemos que son tiempos difíciles”.

Por otra parte, el periódico inglés recogió el testimonio de un voluntario que prefirió permanecer anónimo. “He visto alrededor de 200 publicaciones en grupos de WhatsApp y Facebook: se han encontrado perros abandonados en las calles, atados a postes y abandonados sin dueños», dijo este.

“Aquí no hay un sistema de refugios adecuado y a gran escala que pueda manejar esto; los pocos lugares que existen siempre están llenos… en promedio, personalmente recibo alrededor de cinco mensajes al día de personas que dicen que se van y que dejarán a su mascota en la calle si nadie la acepta”, agregó el voluntario.

War Paws, una organización benéfica que apoya a los animales en tiempos de conflicto, comunicó que «es incomprensible» que un país rico como los Emiratos Árabes Unidos experimente tales niveles de abandono.

Louise Hastie, directora ejecutiva de la organización, dijo: “No es sólo un problema allí, está sucediendo también en Irak y Ucrania… algunas personas simplemente no ven a las mascotas como nosotros».

“Abandonar a las mascotas en la frontera o en las calles, sin siquiera dejarlas con el veterinario, no tiene excusa. Emiratos Árabes Unidos es un país rico”, sentenció.