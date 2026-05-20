En Cannes, Pedro Almodóvar fue duro: «Estamos obligados a convertirnos en un escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso»

Pedro Almodóvar, conocido por su postura crítica y contundente, volvió a expresarse con dureza en la conferencia de prensa de su película Amarga Navidad, que tuvo su première mundial anoche en el Festival de Cannes. El cineasta español aseguró: «Como europeos, estamos obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso… Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales».

El director manchego, que lucía un pin con la leyenda «Free Palestine», recibió un fuerte aplauso de la prensa internacional presente. Almodóvar subrayó: «Europa jamás debe someterse a Trump».

El comentario surgió en el marco de una pregunta sobre la preocupación por la censura, no solo en Estados Unidos con Trump, sino también en Francia, donde el director de Canal+ amenazó con incluir en una lista negra a 600 artistas, entre ellos Juliette Binoche, quienes firmaron una carta contra Vincent Bolloré, principal accionista de la compañía. En las funciones de prensa del festival, cada vez que aparece el logo de Canal+, se escuchan abucheos desde la platea.

«Esto nos afecta mucho», reconoció Almodóvar al referirse a la censura, e insistió en que los artistas no deben ceder ante el miedo. “No quiero juzgar a nadie, pero creo que los artistas tienen la responsabilidad moral de pronunciarse sobre la sociedad contemporánea. El silencio y el miedo son síntomas de que las cosas van mal, una grave señal del desmoronamiento de la democracia. Por el contrario, los creadores deben alzar la voz. Lo peor que podría pasar es guardar silencio o ser censurados. Tenemos la obligación moral de denunciar todo esto. Debemos oponernos a Netanyahu. En Europa existen leyes y ciertos límites; debemos actuar como escudo contra esta locura», enfatizó.

Junto a Almodóvar estuvo Leonardo Sbaraglia, coprotagonista argentino del filme que compite por la Palma de Oro, que se entregará el sábado, y cuyo estreno en cines argentinos será el jueves 28 de mayo. “No me dejaron traer el mate”, bromeó Sbaraglia, a lo que su compañera Aitana Sánchez-Gijón, también portadora de la insignia “Free Palestine”, contestó: “A nosotros nos dejan traer la chapa de Palestina y a ti no, no lo entiendo”.

En Amarga Navidad, Sbaraglia interpreta al alter ego del director y vuelve a trabajar con Almodóvar tras Dolor y gloria (2019). La película aborda la crisis creativa de un cineasta que decide inspirarse en hechos reales de una colaboradora sin informarle.

La proyección anoche en el Grand Théâtre Lumière fue recibida con una ovación de seis minutos y medio. Consultado por Clarín, Sbaraglia expresó su satisfacción: “Todo súper, qué te voy a decir… Estoy muy contento. Hoy vuelvo a Buenos Aires porque mañana comienzo a filmar”.

Sobre la ceremonia de premiación, el actor dijo: “Eso es imposible porque estoy rodando, pero que haya algo para Pedro sería ideal”. Sbaraglia partirá pronto de regreso a Argentina para retomar el rodaje de El sobrino, dirigido por Damián Szifron, conjunto a quien trabajó en Relatos salvajes, estrenada también en Cannes en 2014.