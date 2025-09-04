En campaña, Espert justificó la intervención del Gobierno sobre el dólar y advirtió: «Hay un Congreso destituyente y elecciones críticas»

Horas después de participar en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, el diputado libertario José Luis Espert advirtió que las elecciones del domingo son «críticas» para cambiar la composición de un Congreso al que definió como «destituyente».

A menos de 72 horas para el inicio de la votación bonaerense y en medio del ruido que generó en los mercados la decisión del Gobierno de intervenir para frenar la suba del dólar, el economista negó que se trate de «un volantazo» y volvió a insistir en la importancia de volcarse a las urnas.

«Nosotros tenemos un Congreso que se está comportando, y lo voy a ser enfático en esto, se está comportando de manera destituyente. ¿Por qué? Porque el programa económico, y esto está en la Constitución, no en las en la nube de Marte, lo fija el gobierno elegido por el pueblo», sostuvo Espert en una entrevista con radio Mitre, y agregó que «el programa económico del presidente Milei tiene su centro de gravedad en el déficit cero para que no haya emisión, para que no haya inflación y para destruir la pobreza, bajar la pobreza a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo posible».

En ese sentido, al justificar la intervención del Gobierno, señaló: «Los mercados y de cara a una elección, obviamente que toman nota de esto y dicen: ‘A ver, cubramos, ¿no? Por si acaso, porque acá hay un congreso destituyente y elecciones críticas en la provincia de Buenos Aires’. Bueno, mientras esta incertidumbre dura, se tomarán medidas absolutamente transitorias. Pero volantazo no va a haber, porque desde mi punto de vista no ha habido un volantazo en un sentido.

José Luis Espert en le acto libertario en Moreno. Foto: Martín Bonetto

Confiado en las posibilidades libertarias, Espert vaticinó que «más allá del triunfo por uno o dos puntos», lo importante para La Libertad Avanza es meter «un montón de legisladores defensores de la libertad en un montón de municipios en la legislatura de la provincia».

Para Espert, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia en octubre, el objetivo es «seguir dando la contrabatalla cultural a favor de la no miseria, dado que lamentablemente, a pesar de cien años de populismo, la batalla cultural la han ganado los que han destruido el país, los que han destruido la provincia de Buenos Aires».

“Por eso le pido a la gente que vaya a votar y vuelva a hacerlo el 26 de octubre, porque esto continúa el 26 de octubre con la elección de los legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Importante ir a votar, porque es importante que los aparatos sean dejados atrás por la voluntad popular», insistió.