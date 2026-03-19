En Boda sangrienta 2, Grace no tiene descanso: roja y radiante va la novia (bah, la viuda)

Suele pasar. Cuando una película es exitosa, lo primero que se piensa es hacer una secuela. Hasta no hace mucho en los estudios de Hollywood existía una cláusula gatillo, de ésas que se activan de manera automática: si una película recaudaba en su primer fin de semana en Norteamérica (los Estados Unidos y Canadá) más de 50 millones de dólares, los actores protagonistas (si sus personajes sobrevivían, si era una película de acción, o de terror) debían acatar, estar atados a participar en esa segunda película.

Los términos variaban, porque si habían cobrado por el pancho y la Coca, después de haber hecho un éxito, podían exigir más. Ya lo contaremos en otra nota.

Pero todo esto viene a cuento de Boda sangrienta 2, que sigue a la Boda sangrienta de 2019, que fue un exitazo de aquéllos por 2019. Sí, antes de la pandemia.

Dos directores del cine de horror

Después, los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, obviamente tentados, empezaron a imaginar cómo continuar la historia de Grace (Samara Weaving), la novia del título en castellano que en esa noche de bodas se veía obligada a participar de un juego terrorífico por parte de sus suegros.

Si vieron Boda sangrienta, ya saben qué actores no van a reaparecer. El filme era un engranaje casi perfecto a partir del juego del gato y el ratón (Grace debía sobrevivir cómo fuera hasta el amanecer, para seguir viva) hasta llegar a un final bien, pero bien gore.

Y sí, Grace sobrevivía.

Boda sangrienta 2 arranca allí donde terminaba la primera, con Grace saliendo de la mansión, toda ensangrentada ella, prendida fuego la casona.

La vuelta de tuerca es que la policía, al descubrir que su vestido de novia está manchadísimo de sangre que no es precisamente la suya, cree que es responsable de una matanza.

No, no están del todo equivocados. Al hospital donde despierta, atada, llega una hermana de la que no sabíamos nada (Kathryn Newton), y llegará un matón para reactivar la historia.

Rostros famosos

Es que al eliminar a los Le Domases, la novia convertida en viuda, una vez más se verá obligada a luchar por su vida, porque otras cuatro familias rivales, si consiguen eliminarla en un nuevo juego, obtendrán algo así como el poder y la riqueza absolutos. Y si en la primera había rostros famosos, aquí también: desde el director David Cronenberg a Sarah Michelle Gellar (Buffy, la cazavampiros) a Elijah Wood (Frodo en El Señor de los anillos).

Los directores se tomaron su tiempo entre una película y otra –filmaron dos de la saga de Scream, no la última que estrenó hace un par de semanas-, por lo que cabría suponer que pergeñaron una trama, macabra, claro, con guiños a la original y nuevas e ingeniosas pruebas de muerte.

Algo de eso consiguieron, pero no lograron superar a la primera. Aprovechan el tema del encierro: antes, en la mansión y sus recovecos que la novia no conocía, y ahora, acompañada por su hermana, a la que abandonó de chica, por eso ni se hablaban, en un resort de lujo.

No es necesario ahondar en qué tipo de peligros y qué clase de horripilantes muertes aparecerán en la pantalla.

Si vieron la primera, es probable que vayan a ver la continuación. Y si no la vieron, no crean que no entenderán nada, porque esto es Hollywood y cada vez más se le da todo más que servido en bandeja al espectador.

“Boda sangrienta 2”

Buena

Comedia / Horror. Estados Unidos, 2026. Título original: “Ready or Not 2: Here I Come”. 108’, SAM 16. De: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Con: Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy. Salas: Cinemark Palermo, Unicenter y Dot, Cinépolis Recoleta, Houssay, Avellaneda y Pilar, Showcase Belgrano, Norcenter y Rosario.