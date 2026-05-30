En abril el ingreso de dólares y las cuentas externas fueron positivos pese a la firme compra de divisas de los argentinos

En abril se registró un sólido superávit comercial cambiario de 2.946 millones de dólares, lo que permitió que, a pesar de los pagos por servicios, fletes e intereses de la deuda, la cuenta corriente del balance cambiario cerrara con un saldo positivo de 1.333 millones de dólares. En contraste, en abril de 2025 esta cifra había sido negativa en 459 millones de dólares, según el informe del Banco Central.

Este resultado favorable, junto con colocaciones de deuda, permitió que, a pesar de la persistente fuerte compra de dólares por parte de personas y empresas, las reservas internacionales del BCRA aumentaran en abril en 2.464 millones de dólares.

Las compras de moneda extranjera en el mercado cambiario por parte del BCRA alcanzaron los 2.770 millones de dólares, mientras que los ingresos por nuevas emisiones del Gobierno Nacional en el mercado local sumaron 1.325 millones de dólares.

Estos movimientos fueron parcialmente compensados por cancelaciones netas de capital e intereses a organismos internacionales por 1.051 millones de dólares, pagos de intereses por 251 millones a BOPREAL, la disminución en las tenencias de moneda extranjera de las entidades en el BCRA por 205 millones, y pagos netos efectuados por el BCRA a través del SML por 63 millones de dólares.

El Banco Central señaló que el tipo de cambio nominal registró una leve disminución respecto a fines de marzo, ubicándose a fin de mes en 1.381 pesos por dólar, lo que indica que continuó alejándose del límite superior de la banda de flotación cambiaria.

Los principales rubros de salida de divisas en abril fueron:

– La cuenta de viajes y pasajes, con egresos netos de 457 millones de dólares, resultantes de egresos brutos por aproximadamente 813 millones y ingresos brutos por 356 millones.

– Unos 1,5 millones de personas realizaron compras netas de moneda extranjera por 3.199 millones de dólares, principalmente billetes y giros sin fines específicos (2.292 millones y 583 millones, respectivamente), mientras que alrededor de 750 mil personas vendieron dólares por un total bruto de 435 millones.

El BCRA estima que de este total, aproximadamente 1.200 millones de dólares quedaron depositados en bancos locales, 400 millones incrementaron la posición de activos externos y 600 millones fueron entregados a las entidades para cubrir gastos de servicios y otros consumos con tarjetas.

El resto de los egresos por cuenta servicios se explicó por salidas netas de otros servicios por 315 millones de dólares, fletes y seguros por 142 millones, y bienes despachados mediante servicios postales por 113 millones. Estos montos fueron parcialmente compensados por ingresos netos por servicios empresariales, profesionales y técnicos por 352 millones, detalla el informe.

Los pagos netos por intereses sumaron 575 millones de dólares, de los cuales 404 millones correspondieron al Gobierno General y al BCRA, principalmente por intereses de BOPREAL y pagos de utilidades, dividendos y otras rentas por 374 millones.

Por su parte, y a pesar de los anuncios oficiales, en abril los ingresos netos por inversiones directas en el sector privado no financiero fueron apenas de 145 millones de dólares, impulsados principalmente por los sectores minería (43 millones) y energía (18 millones).

Entre enero y abril, los ingresos por inversiones directas acumularon 712 millones de dólares, mientras que los egresos netos por giro de dividendos y utilidades alcanzaron 1.377 millones.