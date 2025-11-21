Empujones y corridas: una «estampida humana» copó el Black Friday de Ciudad del Este

El inicio del Black Friday en Ciudad del Este generó una fuerte expectativa entre ciudadanos de Paraguay, Brasil y Argentina. El entusiasmo por la posibilidad de comprar una notebook a 80 dólares o conseguir perfumes exclusivos por 10 dólares derivó en una “estampida humana” en la popular zona comercial de la Triple Frontera, donde miles de personas concurrieron incentivados por la infinidad de promociones y descuentos.

El evento comenzaba oficialmente este jueves a las 8 de la mañana. Atentos a no perderse de nada, los visitantes se amontonaron y agolparon en uno de los ingresos al predio a la espera de que las puertas se abrieran. La intensidad y la impaciencia que reinaba en el momento quedó registrada en varios videos, donde se ve cuando la gente logra entrar, no sin golpearse y empujarse en el intento de llegar primero.

En medio del caos, hubo quienes cayeron al suelo. Las imágenes captaron a dos personas tiradas en el piso peleándose por unas cajas que, aparentemente, contenían computadoras. Después de forcejear, uno de los dos se abraza al objeto en disputa, mientras que el otro intenta sacárselo de las manos.

En otra de las grabaciones se observa también a la multitud que, a paso lento y atenta a encontrar ofertas, recorre el centro comercial que estaba totalmente abarrotado.

Bajo el lema «Descuentos sin fronteras», la actividad fue impulsada por la Cámara de Comercio y Servicios de la ciudad paraguaya. Esta tradicional feria -en su versión presencial, a diferencia de lo que sucede habitualmente con las jornadas de venta online- reúne a 90 empresas y aspiraba «a superar holgadamente los 215 mil turistas registrados en la versión anterior».

«La expectativa sube a 300 mil visitantes, según confirmó el coordinador del evento, Armando Ghazaoui», señala el sitio de noticias paraguayas ADN Político.

El referente destacó también que las previsiones indicaban que la mayor cantidad de asistentes serían de Brasil, «provenientes de distintos estados del país vecino, incluso de los más lejanos, y por turistas argentinos que, después de un largo periodo están retornando al comercio esteño».

En cuanto a los rubros más convocantes, se cuenta a los de electrodomésticos – que suele ser el más solicitado- tecnología, electrodomésticos, perfumería y moda delantera. Se anunciaban «precios muy bajo y promociones en todas las tiendas adheridas».

Este Black Friday es considerado «el mayor movimiento promocional de la Triple Frontera», fue declarado de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y de interés nacional por la Cámara de Diputados local.