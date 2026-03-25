Empresas de diferentes rubros fortalecen la Exposición Agroindustrial Oberá

Más de cien expositores confirmaron su presencia los días 11 y 12 de abril en la Exposición Agroindustrial Oberá. El Parque de las Naciones se prepara para albergar a una gama variada de empresas, pymes, emprendedores, industrias, entre otras, que representan un importante eslabón en la cadena productiva y económica de toda la región.

El Comité Organizador sustenta el compromiso adquirido con la certeza de brindar un abanico de posibilidades a expositores y visitantes, como así también promover relaciones entre empresas, potenciar vínculos y destacar el potencial de la Zona Centro.

Los sistemas de seguridad evolucionan con Onsite y se muestran en la Expo

Carlos Weirich y Yamila Kruger, propietarios de Onsite, empresa dedicada a la venta e instalación de sistemas de seguridad electrónica y telecomunicaciones, aspiran a darse a conocer como promotores de un servicio indispensable. “Nosotros creemos que la feria, nos va a ayudar mucho a posicionarnos. Vemos como una oportunidad de mostrar estas soluciones que podemos ofrecerles, tanto al consumidor final, es decir para el hogar, como a las pequeñas y medianas empresas, como para las industrias” afirmó Weirich.

En el marco de los preparativos para la Exposición en el Parque de las Naciones, los empresarios compartieron algo de historia y alcances de los productos que ofrecen. “Esto surgió de la necesidad que notamos, como instaladores de sistemas de seguridad, de contar con un espacio donde tanto los instaladores como los clientes puedan venir a conocer y familiarizarse con los equipos antes de la instalación. Que lo puedan manipular, saber las dimensiones, los colores, todo antes de comprarlos” explicaron. “La seguridad es un tema relevante. Notamos que hay pocos espacios donde consultar y recibir el asesoramiento necesario”.

Por otro lado, compartieron algunas particularidades del rubro. “Lo que más se vende son los equipos de video vigilancia, que evolucionaron mucho. Los primeros sistemas tenían detector de movimientos por variación de colores, en la actualidad la tecnología diferencia humanos de vehículos, lo que reduce falsas alarmas y maximiza los beneficios. Existe un producto para cada necesidad. Existen los sistemas hogareños, para comercios, con reconocimiento facial y para la parte de industrias, protección perimetral, cámaras termográficas. Hay un universo importante de soluciones” manifestaron.