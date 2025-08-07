Empresas brasileñas aprovechan sus filiales argentinas para evitar los aranceles de Trump

Mientras que Argentina sigue negociando con Estados Unidos para conseguir excepciones al arancel de 10% que le fijó el gobierno de Donald Trump, el miércoles comenzó a regir el recargo de 50% que la administración norteamericana le impuso a Brasil y que afecta a 36% de los envíos del país vecino a EE.UU.

La carne es -junto con el café- uno de los productos más afectados por la medida, con el agravante de que tiene un cupo de 65.000 toneladas, superado el cual los envíos deben pagar un arancel del 76,4%.

A Brasil se le pone en juego un negocio que, solo de enero a junio de este año, llegó a US$ 1.000 millones (181.400 toneladas). Estados Unidos es el segundo destino más importante para la carne brasileña, con una participación del 12% del total exportado.

Y Argentina podría recibir una parte de ese negocio, si se concretan los planes del frigorífico Minerva, que el año pasado adquirió Marfrig (con plantas en Argentina) y que tiene cinco plantas en el país. Más fácil de ubicar a la empresa Es más fácil ubicar a la empresa por las marcas que maneja: Desde Estancias del Pilar a Paty, Quickfood, Viennísima y Tres Cruces.

El miércoles, en la presentación de resultados, el CEO de ese gigante, que facturó más de US$ 8.000 millones anuales, dijo que Argentina podrían salvarle el segundo semestre.

Fernando Galleti de Queiroz, número uno de Minerva, aseguró que estaba tranquilo con el panorama para la segunda mitad del año, incluso con el aumento de los aranceles impuesto por Estados Unidos. En el segundo trimestre, las exportaciones del grupo crecieron un 76 % en comparación con 2024 y representaron el 60 % de los ingresos brutos de Minerva.

Según el ejecutivo, incluso con la elevada tarifa del 50 % sobre la carne, que quedó fuera de las exenciones anunciadas, Minerva puede abastecer al mercado estadounidense a través de sus plantas en Argentina, Paraguay y Uruguay.

«Trump está siendo más duro con Brasil, pero está siendo muy amigable con Argentina y nosotros somos la mayor empresa del sector en Argentina», le dijo Queiroz al medio Braziljournal.

Según los datos del segundo trimestre, Minerva facturó en Argentina unos US$ 900 millones en los últimos doce meses con sus activos consolidados, casi 70% más que en el periodo anterior. En el país, el grupo tiene 14% de su capacidad de faena, que está concentrada en Brasil (54%) y Paraguay (19%).