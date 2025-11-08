Empresario referente de sector: «Vamos camino a comer carne roja una vez por semana»

8 de noviembre de 2025 Lectores: 47

El empresario chaqueño Julio Augusto advirtió que Argentina podría reducir su consumo de carne roja a una vez por semana. El aumento de las exportaciones y la menor oferta interna presionarán los precios, afectando el acceso de los consumidores locales.

El empresario chaqueño Julio Augusto, referente del sector, aseguró que el país se encamina hacia un futuro donde «se comerá carne roja una vez por semana». Esta transformación se debe a la ampliación de las exportaciones, que resiente el mercado interno y eleva los precios para el consumidor.

Según los últimos relevamientos, el precio de la carne podría registrar un alza de entre 10% y 15% en las próximas semanas. Augusto explicó que la situación se debe a que «no entra hacienda» a los mercados, una combinación de factores climáticos y una mayor orientación exportadora que afecta el abastecimiento local.

Las cifras respaldan este diagnóstico. En lo que va del año, las exportaciones de carne vacuna superaron los 2200 millones de dólares, con un crecimiento del 24% interanual. Sin embargo, este aumento se dio con un menor volumen embarcado, lo que presiona la disponibilidad de cortes populares en el mercado doméstico.

El impacto ya se siente en la mesa de los argentinos. El consumo per cápita, históricamente uno de los más altos del mundo, cayó por debajo de los 50 kilos anuales. Los consumidores se vuelcan a cortes más económicos o a otras carnes, como el pollo o cerdo, ya que «comer carne todos los días ya es difícil», remarcó Augusto.

El empresario concluyó que, si bien la apertura de mercados fue necesaria, el Estado debe acompañar con reglas claras. Mientras tanto, la carne, símbolo de la dieta nacional, corre el riesgo de convertirse en un bien de consumo ocasional para un sector cada vez mayor de la población.