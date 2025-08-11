Empezó la subasta por el verdadero Batimóvil, el de la serie de 1966

El Batmóvil de la serie de televisión de 1966 protagonizada por Adam West se subasta.

El Batmóvil de la serie de televisión de 1966 protagonizada por Adam West se subasta (Twitter).

El Batimóvil original se subasta en la plataforma de Catawiki. La réplica, utilizada como atrezo en eventos con el actor Adam West, el famoso Batman de la serie de televisión de 1966, es una pieza única para coleccionistas y fans de Batman.

El coche presenta detalles y accesorios inspirados en el famoso vehículo de la pequeña pantalla, como los asientos de cuero y el exterior futurista.

Su actual dueño lo pagó U$S 4.600.000 y lo tiene cerca de Florencia, Italia (autodato.com).

Fabricado a partir de un Lincoln Continental, a lo largo de los años se ha exhibido en eventos dedicados a él en todo el mundo, a menudo junto a Adam West, convirtiéndose en un icono entre los fans de la serie.

El famoso vehículo es un reformado Lincoln Futura comprado a Ford por 100 dólares (autodato.com).

Desde su exhibición en el Museo del Motor de Londres hasta su actual propietario en Italia, cerca de Florencia, donde permanece hasta la fecha, el coche siempre ha despertado una gran curiosidad.

Joya, nunca taxi

Está impecable y podría venderse en unos U$S 8.000.000

Fabricado a partir de un Lincoln Continental (autodato.com).

El coche, con un valor estimado de 80.000 euros, se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y ha recibido mantenimiento recientemente.

Su motor V8 original de 7,5 L y transmisión automática de 3 velocidades (autodato.com).

Cuenta con su motor V8 original de 7,5 L y transmisión automática de 3 velocidades, una carrocería sólida con solo ligeros rastros de oxidación superficial y un interior en perfecto estado de conservación.

El diseño es fiel al legendario Batimóvil de 1966 y se acompaña de la documentación de matriculación británica que certifica su historia. La subasta, que comenzó hoy, se extenderá hasta el 24 de agosto.

Cohete propulsor que al activarlo hacia al auto mucho más rápido (autodato.com).

El Batimóvil de la serie de televisión de acción y de su posterior película comenzó su vida como un auto Ford llamado Lincoln Futura, construido en la decada anterior en 1955.

El Batimóvil de la serie de televisión comenzó su vida como un auto Ford llamado Lincoln Futura (autodato.com).

El cuerpo del Futura fue fabricado por Ghia de Italia, cuyos artesanos martillaron los paneles del coche sobre troncos y tocones de árboles tallados con formas para crear en el coche el elegante diseño de mantaraya.

El recorrido del Batimóvil

En 1959, el Futura se presentó usando pintura roja fresca en la película «It Started With A Kiss» protagonizada por Debbie Reynolds y Glenn Ford.

Empezó la subasta por el verdadero Batimóvil, el de la serie de 1966 (autodato.com).

En 1965, ABC-TV eligió al famoso personalizador de Hollywood George Barris para diseñarle un «Batimobile» para su serie de Batman que estaba en producción.

La chapa de Ciudad Gótica (autodato.com).

Dean Jeffries trabajó en el diseño y fabricación inicial del Batimóvil, usando un Cadillac de 1959, pero cuando el estudio quiso el coche más rápido que se pudiera encontrar, regresaron de nuevo a Barris.

Con solo tres semanas para terminar, Barris decidió que en lugar de construir un coche desde cero, sería mejor transformar el Lincoln Futura (comprado a Ford por 100 dolares) en el famoso vehículo de lucha contra el crimen. Barris contrató a Bill Cushenberry para hacerle las modificaciones al metal del coche.

Tiene todos los chiches (autodato.com).

Cuando comenzó el rodaje de la serie, varios problemas surgieron debido a la antigüedad del coche: se recalentaba, la batería se cortaba, y los costosos neumaticos Mickey Thompson se pichaban continuamente.

Hasta el famoso teléfono (autodato.com).

A la mitad de la Temporada el motor y la transmisión fueron sustituidos por los de un Ford Galaxy. Una de las influencias visuales más importantes del coche es que los Batimobiles posteriores usualmente tenían un cohete propulsor que al activarlo hacia al auto mucho más rápido.