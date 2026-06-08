Empezó la “exigencia” de Scaloni con buenas noticias: Nico Paz, Montiel y Molina se entrenaron a la par en la Selección Argentina

La última práctica de la Selección Argentina en College Station dejó buenas sensaciones para Lionel Scaloni. Comenzó la etapa de exigencia para los jugadores que estaban en duda, y Nicolás Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina se entrenaron a la par del grupo por primera vez desde su llegada a Estados Unidos.

Según pudo confirmar Clarín, los tres futbolistas completaron todos los ejercicios previstos con alta intensidad. Durante la primera semana, habían realizado trabajos diferenciados. El mediocampista del Como arrastraba un traumatismo en el plato tibial de la rodilla izquierda, mientras que los laterales derechos Montiel y Molina se recuperan de desgarros sufridos al final de sus respectivas temporadas en River Plate y Atlético de Madrid.

Junto a ellos estuvieron los jugadores que tuvieron pocos minutos o no participaron en el amistoso del sábado contra Honduras. Entre ellos, Lionel Messi, quien permaneció en el banco de suplentes en el estadio Kyle Field y se prevé que el martes, frente a Islandia en Auburn, Alabama, tenga una participación significativa.

El resto del plantel realizó ejercicios regenerativos, mientras que los arqueros llevaron a cabo tareas específicas para su posición.

Por su parte, Julián Álvarez continúa recuperándose de un esguince en el tobillo izquierdo y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez sigue en tratamiento por una fractura en el dedo anular derecho. Ambos serán esperados directamente para el debut del equipo, que será el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas City.

La Selección viajará a Auburn, Alabama, este lunes al mediodía. Por la tarde, Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. La gira previa de la Albiceleste finalizará el martes a las 22:00 (hora argentina) con el partido ante Islandia, rival al que solo enfrentaron en el empate del Mundial de Rusia 2018.

El probable once para ese encuentro es: Gerónimo Rulli; Agustín Capaldo, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Joaquín Medina; Esequiel Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi o Nicolás González, Matías Almada y José López.