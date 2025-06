Empezó con una mentira y revolucionó la TV: la historia de Chespirito y cómo creó El Chavo y El Chapulín

El estreno en la plataforma Max de la serie biográfica Sin Querer Queriendo, sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños volvió a poner luz sobre la trayectoria, las circunstancias personales y, en especial, sus extraordinarios personajes.

El Chavo del 8, una de las creaciones de Chespirito.

Como tantas otras, esta historia empieza con una mentira. O quizá se trató, nada más, de una media verdad. Cuando llegó a la entrevista para el puesto de redactor en la agencia de publicidad y le preguntaron si sabía escribir a máquina, respondió que hacía dos años que no tocaba una máquina de escribir. Hacía bastante más que no lo hacía: nunca se había sentado frente a una.

El dueño de la agencia vio algo en él. Tal vez la necesidad, el deseo de salir adelante o alguna chispa de ingenio. Dijo que no había problema, que ya con la práctica iba a retomar el ritmo y lo contrató. En ese momento la vida de Roberto Gómez Bolaños cambió para siempre. Dejó la universidad, abandonó el proyecto de convertirse en ingeniero mecánico y se puso a escribir. Se dedicó a contar historias.

A escondidas practicaba mecanografía, intentando utilizar más de un dedo de cada mano para golpear las teclas.

Eran los tiempos en los que las agencias de publicidad agrupaban a ingeniosos, ocurrentes y talentos varios con no demasiada contracción al trabajo pero buenas ideas. Hombres por lo general, sin título habilitante, que con el correr del tiempo se transformaban en idóneos. Debían diseñar campañas, redactar largas piezas gráficas (sorprende comprobar la cantidad de texto apretado que tenían los avisos publicitarios de las revistas de los años sesenta y setenta), encontrar el slogan perfecto, componer un jingle pegadizo y hasta escribir programas de radio y televisión auspiciados por alguno de sus clientes.

El origen del éxito

En esa agencia no sólo encontró su vocación, el oficio que le daría inmortalidad sino también su nombre. Por gracia y persistencia de trabajo, Gómez Bolaños se destacó rápido en la escritura de estas piezas y de los guiones a la carta. Tanto que su jefe, al poco tiempo, lo ascendió y en un elogio, de manera insospechada, le regaló un seudónimo para siempre.

Homenaje a Chespirito en México: miles de persona bailarán Qué bonita vecindad.

Deslumbrado por un guión que finalizó con velocidad, el jefe le dijo: “Impresionante, sos como Shakespeare”. Luego de unos segundos de silencio en los que pareció replantearse lo dicho, el hombre lo miró de arriba a abajo- lo hizo rápido: 1.60 de estatura- y dijo, sin saber que estaba entrando en la historia: “Con ese tamaño, en realidad, vendrías a ser Shakeaspirito”. Primero vinieron las risas; después, inmediatamente después, la castellanización de la palabra: Chespirito.

La llegada a la televisión tardó un tiempo y no fue deliberada. Un gran anunciante encargó un programa para un sábado. Él se encargó de escribir los libros para los segmentos humorísticos del programa ómnibus, de esos que los canales usaban para tapar con cantantes y números de variedades más de diez horas de la programación del fin de semana. Pocas emisiones después, la ausencia de algún actor le dio oportunidad delante de cámara: cómo había escrito el guión, era el único que sabía la letra.

Su segmento tuvo tanta repercusión que logró independizarse y convertirse en programa propio: Los Super Genios de la Mesa Cuadrada. Empezaron a surgir los personajes y las situaciones. Cada semana Chespirito hacía nacer nuevas criaturas. Él ya se sentía cómodo frente a cámara. Dirigía, escribía y actuaba.

El programa, pese (o gracias) al suceso, cambió de nombre. Él ya era una figura reconocida y una marca registrada. Pasó a llamarse Chespirito.

El antihéroe más entrañable

Allí nació El Chapulín Colorado. Un superhéroe antihéroe. Una parodia de los hombres de acero y atléticos. Pero no se trataba de una burla feroz. Era un mundo tierno e ingenuo. Al principio, Gómez Bolaños pensó en llamarlo El Chapulín Justiciero. Lo imaginó verde. Pero cuando hizo el requerimiento de vestuario, le dijeron que los trajes de ese tipo sólo los podían confeccionar en negro, blanco, azul y rojo. Descartó el negro por considerarlo fúnebre, el blanco y el azul no daban bien en cámara, así que el rojo quedó por descarte. Antes de la primera emisión rebautizó a su criatura y rediseñó el traje original: sacó unas alas que tenía adheridas a su espalda. Si bien varias de las frases que luego se perpetuarían las fue sumando con el paso del tiempo, desde el principio estuvo la principal, la más característica del Chapulín: ¡No contaban con mi astucia!

El Chapulín Colorado, uno de sus creaciones inolvidables.

El personaje fue adoptado por el público desde el principio. Ya al segundo programa en la calle y, fundamentalmente, en los patios de las escuelas se repetían sus dichos, se imitaban sus mohínes.

El otro segmento favorito del público era el de Los Chifladitos (No hay de queso, nomás de papa). Hasta que Rubén Aguirre (el después Profesor Jirafales) recibió una buena oferta del canal de la competencia para encabezar su propio ciclo y con la anuencia de Chespirito decidió partir. Gómez Bolaños debía cubrir ese espacio. Se dio cuenta que no podía reemplazar al actor, que no sería lo mismo. Así que optó por buscar un nuevo sketch. Se le ocurrió crear a un niño pobre que interactuaba con un vecino. Tuvo buena repercusión. De a poco se fueron acoplando personajes y fue adquiriendo una forma definitiva la locación en la que sucedían los hechos.

Una vecindad. La vecindad del Chavo.

El hombre que hacía más de 15 años se ganaba la vida escribiendo libros televisivos y cinematográficos para diferentes figuras cómicas, a los 41 años decidió fajarse en una especie de catsuit colorado con un slip amarillo por encima y dos antenitas sobre la cabeza y también disfrazarse de nene con unos pantalones cortos y tiradores. Algunos harían el ridículo. Él se convirtió en una súper estrella continental, en un mito de la comedia en español.

La vigencia y el trabajo en equipo

En los años previos a la fama, uno de sus principales trabajo fue el de escribir los guiones de un dúo cómico muy famoso en la época: Viruta y Capulina. Allí, con su agudo poder de observación, aprendió mucho sobre el oficio y sobre el mundo de la televisión, no sólo herramientas sino también sobre costumbres y modos que luego utilizaría a su favor. Capulina era difícil y no quería que los demás se lucieran. Exigía tener él todos los remates y ser quien provocaba más carcajadas en el público. Gómez Bolaños intentó disuadirlo pero fue imposible. Creía que el programa se resentiría. Y así fue. Por eso cuando le tocó dirigir y protagonizar sus shows se preocupaba de repartir el juego.

El Chavo tocó el corazón de todo un continente.

El éxito del Chavo, creía él, estaba en que hubiera espectadores que prefirieran a Quico, a la Chilindrina o a Don Ramón. La construcción dedicada de esos personajes, la habilidad para dotarlos de características propias, de darles aire: su espacio de lucimiento, y el ojo para seleccionar a los actores adecuados fueron determinantes. El trabajo de los guiones, que casi no fueron erosionados por el paso del tiempo, es sorprendente, casi milagroso; a veces es difícil comprender cómo Chespirito podía hacer eso dos veces por semana durante tanto tiempo.

El éxito de la combinación entre el Chapulín Colorado y El Chavo fue monumental. Batían récords de rating cada semana. La emisora tomó la decisión de independizar cada personaje. Así, Chespirito se dividió en dos programas. El segmento principal de cada uno eran, según el caso, El Chavo y el Chapulín y se los completaba con los de otros personajes como el Doctor Chapatín, los Caquitos, el regreso de los Chifladitos y varios otros.

El éxito fue masivo y duradero. Los programas de Chespirito encabezaron la lista de los más vistos de la televisión mexicana durante 14 años (y estuvieron al aire durante 25 años más allá de las repeticiones que continuaron mucho más).

Sus personajes fueron adoptados por la gente. Copiaban sus gestos, sus modos. Los chicos hablaban con los mofletes hinchados o lloraban como Quico o la Chilindrina o pateaban el piso como signo de frustración a la manera del Chavo. Pocas cosas marcaban tanto el éxito de un programa televisivo como las frases y latiguillos de sus personajes que se trasladaban al habla popular, que se filtraban en las conversaciones cotidianas. Y los de las creaciones de Chespirito deben tener un récord tanto en cantidad como en extensión territorial, se filtraron en toda América. La lista es larguísima, estas son sólo algunas: “No contaban con mi astucia; siganmé los buenos; todos mis movimientos están fríamente calculados; se aprovechan de mi nobleza; lo sospeché desde un principio; fue sin querer queriendo; se me chispotió; bueno, pero no te enojes; ¡eso eso eso!; ¡cállate, cállate, que me desesperas!; ¡chusma, chusma!; ¡tenía que ser el Chavo del Ocho!. Eso: tenía que ser el Chavo del 8.

Los programas del universo «Chespirito» le abrieron el juego al resto de los personajes para que cada uno tenga su momento de lucimiento y pueda cosechar a sus propios fanáticos, todo sumando al equipo.

Tenía otros grandes gags verbales. Tal vez el mejor era el del Chapulín mezclando refranes. La puesta en escena era más elaborada que la enunciación y el recurso siempre, pero siempre causaba gracia: “No olvides que ya lo dice el viejo y conocido refrán”, era la frase con que el Chapulín empezaba invariablemente la rutina, para citar a continuación las frases entremezcladas. Por ejemplo: “La suerte de la fea… amanece más temprano… No”, corregía. “No por mucho madrugar… la bonita la desea… No”, volvía a rectificar. “La bonita no desea madrugar muy temprano… y la fea tiene mala suerte desde que amanece”. Hasta que se rendía: “Bueno: la idea es esa”.

Cada producto de Gómez Bolaños triunfaba. Discos, obras de teatro, giras con los shows en vivo. Le ofrecieron llevar sus personajes al cine pero él se negó. No imaginaba qué historia podía darle al Chavo en pantalla grande y el Chapulín necesitaba efectos especiales que la tecnología del momento no le brindaba. Mientras los productores de Televisa insistían, él se mantenía firme. Al público debía darle algo que no recibía todas las semanas en su televisor. Así nació El Chanfle, la película de fútbol -aprovechando que Televisa y Cañedo dominaban al Club América- de Chespirito. Batió todos los récords de taquilla de la historia del cine mexicano y hasta tuvo una secuela.

Su desembarco en Latinoamérica

Alguien llevó las latas de sus programas a Nicaragua y fueron un éxito. Siguió extendiéndose por países de Centro América: República Dominicana, El Salvador, Honduras. Luego derramó, inevitablemente, hacia Sudamérica.

Chespirito y su troupe se convirtieron en un fenómeno continental. Triunfaban -rotundamente- en cada país en que se emitían sus programas. A Argentina llegó relativamente tarde, en 1979, de la mano de Fernando Marín. Los interventores de los canales del Proceso se pelearon por tener esas latas. El boom fue inmediato.

La troupe inició giras por todo el continente. Eran una especie de Beatles tardíos con disfraces de nenes. Seguridad, corridas, aullidos, entradas agotadas en cada lugar. En Chile agotaron dos funciones en el Estadio Nacional; 80.000 personas en cada una. Con el tiempo eso generó una polémica por haber ido al país trasandino en tiempos de Pinochet. En sus memorias Gómez Bolaños desactivó las discusiones recordando que actuaron en todo el continente para los chicos y sus padres y que cada una de esas presentaciones fueron vividas, disfrutadas, como una fiesta. En Chile, al finalizar cada función, los actores debieron dar varias vueltas olímpicas.

El amor con Argentina fue a primera vista y (muy) durarero. Los programas estuvieron en el aire con excelente rating durante décadas. En su primera visita llenaron varias veces el Luna Park y se presentaron en el viejo estadio de madera de Estudiantes de la Plata (en sus memorias Chespirito se confunde y consigna “Independiente de la Plata”), y canchas en Córdoba, Mar del Plata, Tucumán y Mendoza. Así ocurrió también cuando volvieron en 1987; de esa visita queda el registro de una entrevista en La Noticia Rebelde.

Chespirito y Diego Maradona juntos en La noche del Diez.

Chespirito estuvo como invitado entre otros grandes shows televisivos: La Noche del Diez en la que Diego Maradona le confesó que era su ídolo (en su libro Chespirito recuerda emocionado la primera vez que habló con Diego: es casi a la única celebridad que destaca junto a Pelé de las que tuvo contacto). Y hasta actuó con Susana Giménez en el sketch del programa de la diva.

De su primera visita quedó una gran anécdota: en un programa televisivo le preguntaron por sus maestros, por los actores que le gustaban. Gómez Bolaños habló de Cantinflas (el mito mexicano que él había superado en popularidad) y dijo que admiraba especialmente a Luis Sandrini. Antes de finalizar la emisión le dijeron que Sandrini había llamado al canal y lo invitaba al día siguiente a tomar un café a su casa. Gómez Bolaños aceptó encantado y hasta hicieron los arreglos de la cita al aire. De lo que nadie se percató fue que había una enorme audiencia del otro lado. Al día siguiente al llegar a lo de Sandrini había una multitud entre periodistas y fans. Tuvo que intervenir la policía para abrir paso y darles seguridad a los maestros de la actuación que pudieron encontrarse dos horas después de lo previsto, el tiempo que se tardó en controlar a la multitud.

Durante décadas los programas de El Chavo y del Chapulín salvaron a los programadores de los canales de televisión de decenas de países. Cada vez que había un hueco en su grilla los emitían y derrotaban a la competencia. Son muchas las generaciones que disfrutaron de esos personajes, que fueron atravesados por ellos.

En la vecindad de El Chavo se peleaban pero en la vida real, Roberto y Florinda eran inseparables.

Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014. Tenía 85 años. El final fue, como en sus épocas de gloria, en un estadio. El funeral fue multitudinario y tuvo lugar en el Estadio Azteca. Decenas de miles de mexicanos lo despidieron con dolor y gratitud.

Mientras los capítulos de la serie biográfica Sin Querer Queriendo que acaba de estrenar Max (8 capítulos que se estrenarán uno por semana hasta fines de julio) se vayan emitiendo surgirán las discusiones y se reavivarán viejas polémicas. Las peleas con Quico, el engaño a su mujer y madre de sus seis hijos, el amor con Florinda Meza, los motivos por los que esta no aceptó aparecer en la serie con su nombre, las viejas disputas por la herencia. También será una ocasión extraordinaria para disfrutar, ya arreglados los derechos para que vuelvan a darse sus programas, de nuevo de una de las cumbres de la comedia y la ternura en español. El Chavo y el Chapulín tienen más de 55 años pero siguen manteniéndose vitales. Sorprenden, divierten y emocionan como siempre.