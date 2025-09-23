Emma Watson dejó de actuar hace siete años y explica por qué no quiere vender más películas

Emma Watson, la actriz que llegó a la fama con la saga de Harry Potter, declaró en una entrevista con Hollywood Authentic que «quizás se encuentra más feliz y saludable que nunca», mientras su descanso actoral se acerca a los siete años.

Emma Watson no ha actuado desde diciembre de 2018, cuando finalizó la producción de la aclamada adaptación de Mujercitas. de Greta Gerwig. La estrella de Harry Potter dijo que «tener el peso de una figura pública» es una carga, por lo que no parece tener tanta prisa por regresar a Hollywood.

Y explicó sus razones:

“El componente más importante, más allá del trabajo en sí, es la promoción y venta de esa obra, de esa obra de arte. El equilibrio entre eso puede desequilibrarse bastante”, dijo Watson. “Creo que seré honesta y directa: no extraño vender cosas. Me pareció bastante desmoralizante. Pero sí extraño mucho usar mis habilidades y extraño mucho el arte. Simplemente me di cuenta de que tenía muy poco tiempo para hacer lo que realmente disfrutaba”.

Watson continuó: “En cuanto entras a un set de rodaje, no tienes mucho tiempo para ensayar. Pero en el momento en que puedes hablar sobre una escena -o yo podía prepararme y pensar en cómo quería hacer algo- y luego, en el momento en que la cámara empieza a rodar, y poder olvidarte por completo de todo lo demás en el mundo, salvo de ese momento, es una forma de meditación muy intensa. Porque simplemente no puedes estar en ningún otro lugar. Es muy liberador. Lo extraño profundamente».

Pero fue muy clara: «No extraño la presión. Olvidé que era mucha presión. Hice una pequeña actuación para una obra, sólo con mis amigos. Pensé: ‘¡Caramba, qué estresante!’. Y eso ni siquiera fue para un público real ni nada por el estilo. No lo extraño”.

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, tres de los protagonistas de Harry Potter, de niños. Ella hizo las ocho películas de la saga. Foto: AP

Un papel, pero no un sólo papel

Aunque Emma Watson siempre estará ligada a su rol de Hermione Granger en las ocho películas de Harry Potter, continuó recibiendo excelentes críticas por su filmografía no relacionada con esa saga, como Noé, El anillo de la fortuna, Las ventajas de ser invisible, La Bella y la Bestia y Mujercitas. Los dos últimos títulos fueron éxitos de taquilla, y el primero superó los mil millones de dólares en todo el mundo.

“Lo más importante, en realidad, o el cimiento de tu vida, es tu hogar, tus amigos y tu familia. Creo que trabajé tan duro durante tanto tiempo que mi vida, en cierto modo, tocó fondo”, declaró Watson a Hollywood Authentic.

“Se derrumbó la pieza, que en realidad era yo y mi vida. Así que necesitaba ir a construir algo. Unos buenos cimientos sobre los que pudiera crecer cualquier otra cosa. Porque si no tienes eso, surge una especie de manía; una especie de pánico en el que pasas de un proyecto a otro, aterrorizada por el vacío que los separa. Te das cuenta de que tu vida no tiene ritmo”.

Florence Pugh, Saoirse Ronan y Emma Watson, en una escena de «Mujercitas», su último éxito cinematográfico.Foto: Wilson Webb/Sony Pictures via AP

Watson admitió al Financial Times en una entrevista de 2023 que «no estaba muy contenta» con la profesión de actriz y que «se sentía un poco enjaulada», lo que la llevó a esta pausa continua. Además de sus apariciones como ella misma en los especiales de televisión de 2022 Pickled y Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, su última participación como actriz fue en Mujercitas, de 2019.