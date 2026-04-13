Emily en París se muda a otros países: sus personajes se van a Grecia y a Mónaco para la sexta temporada

La sexta temporada de *Emily en París* ya tiene definidas dos nuevas locaciones clave que marcarán la evolución de la historia: Grecia y Mónaco. Netflix informó que el rodaje comenzará en mayo de 2026 y se dividirá entre estos dos países, ofreciendo un nuevo giro en el recorrido internacional del personaje interpretado por Lily Collins.

Desde su estreno en 2020, la serie se convirtió en un fenómeno global de la plataforma, consolidándose como un clásico que sigue sumando seguidores en todo el mundo. En esta nueva entrega, la protagonista se alejará nuevamente de París para explorar el Mediterráneo, destacando paisajes costeros y entornos de lujo que enriquecerán sus nuevas tramas.

Tras los acontecimientos de la quinta temporada, Emily iniciará una etapa diferente. Aunque los detalles argumentales se mantienen en reserva, el final anterior dejó abiertas varias líneas que apuntan a este cambio de escenario.

La serie, creada por Darren Star, continuó en su última entrega con escenarios italianos, incluyendo Roma y Venecia. Ahora, apuesta por renovar su estética y narrativa con destinos que conjugan historia, playas y glamour.

El traslado a Grecia no es casual dentro de la trama. En el último episodio de la quinta temporada, Gabriel —personaje interpretado por Lucas Bravo— invita a Emily a reencontrarse con él en Grecia tras su ruptura con Marcello, dejando la puerta abierta a una posible nueva etapa en su relación.

Este guiño será el punto de partida de la sexta temporada, que retomará ese conflicto sentimental como uno de sus ejes principales. La relación entre Emily y Gabriel ha sido uno de los motores emocionales más constantes de la ficción y se espera que mantenga un papel central.

Al mismo tiempo, otras subtramas prometen desarrollo. El compromiso de Mindy con Nicolas y los sentimientos encontrados hacia Alfie anticipan nuevos conflictos, mientras que el ámbito laboral de Agence Grateau continuará sumando tensiones internas.

Además de Collins y Bravo, regresarán figuras clave del elenco como Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu y Lucien Laviscount, asegurando la continuidad del universo narrativo.

Una de las características distintivas de *Emily en París* es su capacidad para convertir cada temporada en una postal turística que convierte a las locaciones en puntos emblemáticos para fotografías. La inclusión de Grecia y Mónaco responde no solo a necesidades narrativas, sino también a una estrategia estética.

Grecia aportará el componente más emocional y romántico, con paisajes marítimos que acompañarán el posible reencuentro de la pareja protagónica. Mónaco, en cambio, sumará el elemento de lujo, exclusividad y alta sociedad, recursos que la serie ha explotado desde sus primeras temporadas.

Desde su debut, la ficción ha recorrido varios destinos europeos, como París, Saint-Tropez, Megève, Roma y Venecia, consolidando una identidad basada en el constante viaje y el contraste cultural. Esta expansión geográfica responde también al deseo de su creador de mantener la frescura del relato sin abandonar su esencia original.

Aunque aún no se confirmó la fecha de estreno, se espera que la sexta temporada llegue a la plataforma de streaming entre finales de 2026 y principios de 2027.