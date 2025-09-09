Emilio Monzó cuestionó el rol central de Karina Milei en el Gobierno: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó realizó un exhaustivo análisis de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y lo atribuyó a varios factores: la interna libertaria, los audios de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas y el rol de Karina Milei en el Gobierno.

“Esta mujer hoy manejando el poder de la Argentina, porque este año tiene un problema: a la tensión de la gestión electoral, que esto desnuda estos días esa doble tensión, y está a cargo una mujer que el año pasado, hace diez días, manejaba una rotisería o vendía tortas”, expresó durante una entrevista en el programa Odisea en LN +.

En su análisis, tras el impacto del revés electoral que generó una reacción en los mercados, criticó la falta de coordinación con el Poder Legislativo.

“No puede ser que no tenga un ministro del Interior en este momento con conflictos políticos en el Congreso. No puede ser que Karina Milei sea la que maneja el poder en la Argentina, tenés que tener experiencia, mínimo el conocimiento biográfico de los sectores”, consideró.

De esta manera, el diputado nacional apuntó a la secretaria general de Presidencia y hermana de Javier Milei, también por su rol central, junto a Sebastián Pareja, en el armado de las listas bonaerenses, mientras se encuentra en el centro del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Se equivocaron con Pareja y en la elección, pero el primero que se equivoca es el Presidente que destruyó absolutamente todo”, afirmó. Y agregó: “La gente está harta del atropello, de la arrogancia del Gobierno”.

El diputado Monzó criticó al presidente Milei y la gestión libertaria. Foto: Fernando de la Orden

Monzó también responsabilizó al presidente Milei por su plan «motosierra», la destrucción de su relación con los aliados para coordinar políticas, y calificó de «chiste» la reacción del armado de «una mesa política nacional» con la presencia de Karina y Santiago Caputo y otros referentes de La Libertad Avanza.

«Esa mesa lo hacen para parar, porque la destrucción es interna. Ya no hay nada para destruir afuera, ahora se están destruyendo adentro», señaló. Y advirtió por la posibilidad de «momentos conflictivos» si no realizan cambios profundos.

Monzó pidió al mandatario que introduzca en la gestión gubernamental una persona que tenga «volumen, experiencia y peso político” y habló de «oxigenar» al Gabinete.

«Lo primero que tiene que cambiar un ministro de Interior son las formas. Alguien con manejo territorial y parlamentario”, afirmó. Aunque advirtió: “Karina o Javier, ¿se bancan a una persona con peso propio? Porque es más difícil de conducir… el obsecuente es fácil».

Finalmente, comparó el escándalo de los audios de Spagnuolo, sobre supuestas coimas en la Andis que vinculan a Karina y Eduardo «Lule» Menem, como «la foto de Olivos de Alberto Fernández».

“El resultado está afectado por la arrogancia. Son guarangos. El Gobierno tiene que templarse. La razón viene en la calma. Y me preocupa que Milei es un evasor en su vida. Es una persona que corre. No sé si está preparado para la calma, el temple y la autocrítica. Él necesita correr. Y sigue corriendo. Pero ahora no es momento de correr”, concluyó.