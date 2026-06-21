Eloy Room, el arquero récord de Curazao: 15 atajadas ante Ecuador en el Mundial y el recuerdo de la camiseta de Messi

Eloy Room, arquero de Curazao, protagonizó un partido excepcional ante Ecuador al realizar 15 atajadas, lo que permitió que el encuentro finalizara 0-0 y su selección consiguiera un empate histórico este sábado, en la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026.

Estas 15 paradas, sumadas a un disparo al palo, representan una actuación sobresaliente, colocándose entre las mejores de un arquero en la historia de los Mundiales en partidos sin goles. El récord lo posee el estadounidense Tim Howard, quien detuvo 16 remates contra Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014, aunque en aquel caso fue en tiempo suplementario y su equipo perdió 2-1.

La actuación de Room fue clave desde el inicio. A los dos minutos, salvó un mano a mano ante Enner Valencia y luego respondió con atajadas decisivas frente a jugadores como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, entre otros, manteniendo su arco en cero mientras Ecuador generaba situaciones claras para abrir el marcador.

El arquero, que juega en el Miami FC de la Segunda División de Estados Unidos, ya había cobrado notoriedad internacional por un curioso episodio relacionado con Lionel Messi. El 28 de marzo de 2023, tras la goleada 7-0 de Argentina sobre Curazao en Santiago del Estero, en un partido donde Messi anotó un hat-trick y llegó a los 100 goles con la selección, el capitán argentino se acercó a Room para pedirle su camiseta.

Sorprendido, el arquero había intentado intercambiar su camiseta con Emiliano “Dibu” Martínez, pero finalmente entregó la suya y conservó la histórica camiseta de Messi, que hoy mantiene enmarcada como un trofeo personal.

Ahora, Ecuador, que suma un punto, deberá jugarse la clasificación frente a Alemania en la última fecha del grupo, mientras que Curazao buscará dar otro golpe ante Costa de Marfil. Con actuaciones como la de Eloy Room, el sueño mundialista de la isla caribeña sigue más vigente que nunca.