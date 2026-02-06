Elon Musk instaló una base de Starlink en una ciudad Argentina: cuál es y por qué importa

La noticia de la llegada de Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, que comenzó como un rumor, se materializó en una realidad operativa

ientras la mayoría de los usuarios argentinos asocia a Starlink con la antena rectangular que se instala en el techo de un campo o una casa de fin de semana, la verdadera infraestructura ocurre en tierra firme, en puntos estratégicos que funcionan como el sistema nervioso central de la red.

Uno de esos nodos vitales de Starlink se encuentra en el parque industrial de la ciudad bonaerense de Chivilcoy, a unos 160 kilómetros al oeste de Buenos Aires, por la ruta nacional 5.

La noticia de la llegada de Starlink, que comenzó como un rumor de pasillo en el sector de las telecomunicaciones a mediados de 2024, se materializó en una realidad operativa en 2025.

Chivilcoy no es solo una ciudad más en el mapa de cobertura; se convirtió en el quinto «gateway» (estación terrestre) de Starlink en el país, integrándose a una red exclusiva que ya cuenta con puntos en las ciudades bonaerenses de Campana y La Plata y en las provincia de Salta y Río Negro.

El factor estratégico: ¿Por qué eligió Starlink a Chivilcoy?

La pregunta obligada es: ¿qué vio Starlink en Chivilcoy que no vio en otras localidades de la zona núcleo agropecuaria bonaerense? La respuesta pasa por una combinación de tres pilares que la consultora VEC, brazo ejecutor del despliegue de infraestructura Starlink, identificó tras meses de estudios de factibilidad.

Estabilidad energética de grado industrial

Las bases terrestres de Starlink no son simples repetidoras. Alojan racks de servidores y una matriz de antenas que requieren un flujo eléctrico constante, sin fluctuaciones y con sistemas de respaldo de alta gama.

El parque industrial de Chivilcoy ofrece una de las infraestructuras eléctricas más robustas de la provincia de Buenos Aires, un requisito no negociable para equipos que operan las 24 horas procesando tráfico de datos masivo.

Seguridad y control de activos

Cada una de las 16 antenas parabólicas de Starlink instaladas en el predio tiene un costo que asciende a miles de dólares. El entorno cerrado, vigilado y con control de acceso del parque industrial minimiza los riesgos de vandalismo o sabotaje, un factor crítico para una empresa que opera bajo estándares de seguridad aeroespacial.

Triangulación geográfica

Para que la Internet satelital tenga baja latencia, el satélite debe «ver» al usuario y a la base terrestre simultáneamente. Chivilcoy se encuentra en un «punto dulce» geográfico que permite optimizar la señal de Starlink en todo el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, sirviendo de puente perfecto hacia el interior profundo y las zonas agrícolas que más demandan este servicio.

Anatomía de la base: 16 antenas y un cerebro remoto

La instalación de Starlink en Chivilcoy, aprobada tras una asamblea extraordinaria del consorcio de propietarios del parque, ocupa una parcela estratégica cedida en comodato.

Visualmente, la base de Starlink rompe con la estética de las grandes torres de telefonía celular. Se trata de un conjunto de domos blancos que protegen las antenas de matriz en fase. La fotografía inicial corresponde a una base de Starlink en Brasil pero tienen el mismo aspecto en todo el mundo.

Estas antenas de Starlink actúan como el enlace entre la red de fibra óptica submarina que llega a la Argentina y la constelación de satélites en órbita baja (LEO).

Por ejemplo, cuando un usuario de Starlink en un campo de Pergamino envía un correo, la señal viaja al satélite, este la rebota hacia el gateway de Chivilcoy, y desde allí entra a la Internet convencional. La eficiencia de este «salto» es lo que permite velocidades de hasta 300 Mbps en lugares donde antes apenas llegaba el 2G.

El siguiente video es de una base de Starlink en el sur de Australia:

Una pieza en el engranaje regional

La base de Chivilcoy de Starlink no opera de forma aislada. Forma parte de una estrategia de SpaceX para la Argentina que busca descentralizar el tráfico. Por ejemplo, si la base de Starlink en Campana sufriera una interrupción por una tormenta eléctrica masiva, la de Chivilcoy o la de La Plata pueden absorber parte de ese tráfico satelital de forma casi instantánea.

Esta redundancia es lo que diferencia a Starlink de otros proveedores satelitales antiguos (como los de órbita geoestacionaria), que solían tener un solo punto de falla.

Alta tecnología, mínima presencia física

En cuanto al empleo generado, a diferencia de una fábrica de autopartes, una base de Starlink no requiere de 500 operarios. El funcionamiento es 100% autónomo y remoto.

Los ingenieros que monitorean la base de Starlink en Chivilcoy pueden estar en California, o en oficinas remotas en cualquier parte del mundo. El personal local interviene únicamente en tres instancias:

Mantenimiento preventivo: Limpieza de domos y chequeo de sistemas de refrigeración. Seguridad física: Vigilancia perimetral del parque industrial. Reparaciones críticas: En caso de fallas de hardware, equipos técnicos especializados de firmas locales como VEC se desplazan al sitio.

El verdadero valor para Chivilcoy no es la cantidad de empleados, sino el posicionamiento de marca ciudad. Estar en el radar de SpaceX la coloca en el mapa de las «ciudades inteligentes» y facilita que otras empresas intensivas en datos consideren el parque industrial como un lugar viable para sus servidores o plantas logísticas.

¿Hacia dónde va la conectividad?

Con la base de Chivilcoy operando a plena capacidad, el siguiente paso en la hoja de ruta de la compañía es la integración de los servicios Direct to Cell. Esto permitirá que los teléfonos móviles comunes se conecten directamente a los satélites para mensajería de texto en zonas sin señal, utilizando la misma red de gateways para canalizar los datos hacia las operadoras locales.

Chivilcoy pasó de ser un referente del sector agropecuario y del calzado a convertirse en un nodo crítico de la Internet global. En un país que atraviesa constantes desafíos de infraestructura, la velocidad con la que se consolidó este proyecto es una señal de que la colaboración entre el sector privado transnacional, como el de Starlink, y las administraciones locales de parques industriales puede ser la llave para saltar etapas de desarrollo tecnológico.