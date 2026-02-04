Elon Musk busca lanzar un millón de satélites para procesar IA en el espacio

Este proyecto marcaría un punto de inflexión, al fusionar la exploración espacial comercial con el desarrollo de la inteligencia artificial,

En un movimiento que podría redefinir tanto la infraestructura de Internet como la carrera por la inteligencia artificial (IA), la empresa SpaceX formalizó una ambiciosa petición ante los reguladores estadounidenses: el permiso para poner en órbita hasta un millón de nuevos satélites.

El objetivo trasciende la conectividad global; la compañía del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk pretende crear una red de centros de datos espaciales diseñados específicamente para satisfacer la demanda de cómputo de la IA.

Según la documentación presentada el viernes ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), esta nueva constelación busca ampliar la cobertura de banda ancha, y trasladar la capacidad de procesamiento fuera de la superficie terrestre. La firma argumenta que el crecimiento explosivo del aprendizaje automático y la computación periférica está comenzando a superar las capacidades de la infraestructura terrestre actual.

Energía solar y láseres en órbita baja

El proyecto plantea un despliegue en la órbita terrestre baja (LEO), donde los satélites operarían dentro de capas orbitales estrechas de hasta 50 kilómetros. Para garantizar la velocidad y la latencia necesarias para el procesamiento de datos complejos, las unidades se comunicarán entre sí mediante enlaces láser, creando una malla de información de alta velocidad en el vacío espacial.

Uno de los argumentos centrales de SpaceX para justificar esta inversión es la eficiencia energética. Los centros de datos en la Tierra tienen un alto consumo eléctrico y necesidades intensas de refrigeración.

La compañía sostiene que llevar estos servidores al espacio es «la forma más eficiente» de alimentar la IA, aprovechando la disponibilidad constante y directa de la energía solar fuera de la atmósfera, y eliminando así de la ecuación las limitaciones de la red eléctrica terrestre.

Una constelación en expansión constante

La solicitud llega en un momento de consolidación para Starlink, la división de Internet satelital de la empresa. Actualmente, se estima que SpaceX opera más de 9.600 satélites, según datos de Jonathan’s Space Pages. Además, la compañía recibió luz verde a principios de enero para desplegar 7.500 unidades adicionales de su generación Gen2, con la meta de alcanzar los 15.000 satélites operativos para 2031.