Elecciones 2025 | Intendente de La Escondida apoyará a Fuerza Patria

15 de octubre de 2025

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, anunció su apoyo a Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre. La decisión busca frenar las políticas de ajuste nacional y priorizar las necesidades de la comunidad chaqueña.

El jefe comunal Alfredo Caballero confirmó la decisión tras una reunión con su equipo de trabajo y la militancia. El objetivo es acompañar a Fuerza Patria en los comicios del próximo 26 de octubre.

Caballero expresó que la decisión busca ayudar a que los senadores y diputados de ese espacio pongan un freno a las políticas de ajuste. “Primero está La Escondida. Ustedes son mi familia”, afirmó el intendente.

El intendente aseguró que confían en que los candidatos de Fuerza Patria defenderán al Chaco y las comunidades del interior. Señaló que se priorizará a la gente por encima de los intereses partidarios.

El comunicado no detalla si Fuerza Patria es un partido político o una alianza electoral, ni cuáles son sus candidatos a senador y diputado por la provincia.