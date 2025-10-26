Elecciones 2025: Fiscal de mesa murió tras descompensarse en El Soberbio

Una mujer identificada como Mónica Hein, falleció este domingo en el Hospital de San Vicente tras descompensarse mientras fiscalizaba en un colegio de El Soberbio.

Según fuentes consultadas, la funcionaria se encontraba trabajando como fiscal de mesa en la escuela BOP 38 de El Soberbio, cuando repentinamente se sintió mal y se descompensó. Por lo que rápidamente fue llevada al hospital local y medicada.

Sin embargo, luego de controles médicos, la mujer volvió a descompensarse y fue derivada al nosocomio de San Vicente. A pesar del traslado para la rápida atención, la mujer habría llegado al hospital ya sin signos vitales.

“Estaba trabajando en una de las mesas del BOP 38, se sintió mal, fue al hospital, fue medicada y después se descompensó de vuelta. Fue derivada al Hospital de San Vicente, pero llegó ya sin vida”, confirmó el intendente Roque Soboczinski.

Por tal motivo la Municipalidad de El Soberbio decretó “asueto administrativo y laboral” y mañana lunes no habrá atención al público en la comuna.