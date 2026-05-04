EldoradoClausuraron un boliche en Eldorado por venta de alcohol y presencia de menores en el interior

El procedimiento se realizó durante un operativo de prevención en locales nocturnos y la medida fue dispuesta por personal de Nocturnidad Municipal. Según indicaron los agentes intervinientes, el establecimiento presentaba irregularidades en el cumplimiento de las normativas vigentes.

En el marco de los operativos de prevención y control en bares y locales bailables, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, dependiente de la Unidad Regional III, procedieron a la clausura de un local bailable, ubicado sobre avenida San Martín km 2 de la ciudad de Eldorado.

La intervención se llevó a cabo cerca de las 3:00 de este domingo, cuando los uniformados constataron la presencia de menores en el interior del establecimiento y la comercialización de bebidas alcohólicas, situación que motivó la intervención del área de Nocturnidad Municipal, que dispuso la clausura del lugar.

Esta medida, dispuesta por la Justicia de paz municipal, se enmarca en los operativos de control que realiza la Policía para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en espacios nocturnos y la protección de menores.